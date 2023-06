I dee di viaggi avventura dall'altra parte del mondo, in aereo, nave e treno

La nostra estate è perfetta per una spedizione in Namibia, un Paese straordinariamente vario che racchiude nello stesso viaggio l’incontro con gli Himba del verde Damaraland e i Boscimani del deserto del Kalahari, i panorami onirici della Skeleton Coast e le casette Vecchia Europa della capitale Windhoek, i Big Five del Parco Etosha e le foche di Walvis Bay (da 6.800 euro il tour di 12 giorni in piccoli gruppi, linea Voyager di Turisanda.it).

Viaggi avventura nel mondo: alla scoperta degli States

Se invece vuoi intraprendere un viaggio leggendario on the road negli Stati Uniti, puoi organizzarlo negli spazi sconfinati delle terre sacre dei nativi americani. Per immergersi nella loro cultura, ma in punta di piedi e con rispetto, Going ha sviluppato uno speciale programma. È in collaborazione con Aianta, associazione no profit che promuove i viaggi culturali nelle proprietà degli Indiani d’America (foto sopra). Tante le emozioni da vivere. Dalla mistica alba nella Monument Valley, al cospetto delle rocce che più hanno rappresentato l’Ovest americano, a una cavalcata al chiaro di luna nello spettacolare Canyon de Chelly, tra paesaggi di sabbia e riserve naturali. E allo Spider Rock Campground, sull’altopiano di Tse Ho Tso, si dorme in una hogan, la tipica abitazione a pianta circolare dei Navajo. Attualmente il gruppo etnico più numeroso dei nativi americani è stanziato fra Arizona, Utah e Nuovo Messico (da 1.300 euro con volo su Phoenix Scottsdale, auto a noleggio e 5 pernottamenti inclusi, going.it).

Viaggi avventura nel mondo: escursioni in India

Natura e antiche culture sono le protagoniste anche nella spedizione fuori rotta nel Rajastan indiano proposta dal travel designer Maldindia. Undici giorni fra escursioni nella giungla con gli elefanti, giri in bicicletta nel centro storico di Jaipur, jeep safari per avvistare le tigri nel Parco Nazionale di Ranthanbore e una cena da favola con il Maharaja di Karauli (da 3.690 euro in doppia, volo escluso, maldindia.it).

La Giordania è vicina

Più vicina, ma non meno indimenticabile, l’avventura in MTB in Giordania, lungo la Jordan Bike Trail, una pedalata di 730 km che attraversa l’intero paese, da Umm Qais nel nord fino ad Aqaba nel sud (jordanbiketrail.com). Il percorso può essere affrontato in completa autonomia o affidandosi a un’organizzatore che si occupa anche del trasporto dei bagagli. L’operatore Vertical Life, per esempio, propone un tour di gruppo con accompagnatore e tappe di circa 50 km al giorno. Dal Mar Rosso al Mar Morto, passando dal confine con Israele e la Cisgiordania, per raggiungere le antiche rovine di Madaba, il Monte Nebo, Kerak e, infine, la splendida Petra. Non può mancare una notte sotto le stelle del Wadi Rum, il romantico deserto di Lawrence d’Arabia (da 2.000 euro voli esclusi, con pernottamenti in hotel o campi tendati, verticalife.it).

Con l'Interrail in Europa

È la vacanza perfetta per avventurieri giramondo con un cuore green. E se scegli il pass Interrail (interrail.eu/it) raggiungi 33 paesi e 30mila destinazioni nel continente europeo. Un tempo riservato soltanto ai ragazzi, oggi è disponibile senza più limiti d’età. Il biglietto più semplice è il One Pass Country per esplorare una nazione e spostarti da 3 a 8 giorni in un mese, anche non consecutivi, in cui puoi prendere quanti treni vuoi.

Qualche idea?

In prima classe in Turchia, da Istanbul a Pamukkale, passando per Ankara (da 139 euro con 6 giorni di spostamenti senza limiti in un mese). Per cambiare stato ti basta acquistare un altro pass, ma ricorda che non puoi comprare quello per il Paese in cui risiedi. Se pianifichi una grande avventura, come andare dalla porta di casa fino al Circolo polare artico, puoi scegliere il Global Pass e muoverti senza frontiere in tutta Europa (7 giorni in un mese 352 euro, fino a 27 anni 264 euro, senior 317 euro). Anche in altri continenti, però, il treno è un mezzo slow che ti consente di entrare in contatto con la gente del luogo.

Il Marocco in treno ad alta velocità

In Africa, per esempio, il Marocco ha treni affidabili e reti ferroviarie ben sviluppate (oncf-voyages.ma). Per esplorare la costa atlantica ci sono le nuove linee ad alta velocità Al Boraq che collegano in un’ora e venti minuti l’affascinante città di Tangeri con l’elegante capitale Rabat, dove puoi visitare il Mausoleo di Mohammed V, il Museo di Arte Contemporanea e il nuovo grattacielo più alto del continente africano. I treni veloci raggiungono in due ore e dieci minuti anche Casablanca, famosa per la splendida Moschea di Hassan II e i bei locali lungo la Corniche. Da qui, con i treni classici Al Atlas, puoi raggiungere Marrakech, Fes e Meknes, le altre due città imperiali. Se preferisci viaggiare di notte, da Tangeri poco prima di mezzanotte parte un treno con cuccette che arriva alle nove del mattino a Marrakech. Per visitare le altre località della costa mediterranea, come Nador e Oujda, vicino al confine algerino, devi passare da Casablanca (visitmorocco.com).

Viaggi avventura nel mondo: alla scoperta dell'Oriente in crociera

Il Buddha disteso nei dintorni di Fukuoka, in Giappone.

La magia della navigazione in mari lontani, sotto cieli punteggiati da stelle, preludio di nuove mete da scoprire ogni giorno. Non è un sogno perché da quest’estate per la prima volta la nave MSC Bellissima (qui sotto nella foto) salperà dal porto di Yokohama, seconda città del Giappone al confine meridionale di Tokyo, per crociere da 6 a 9 notti fra Giappone, Corea e Taiwan. Un vero viaggio di scoperta fra il Mar del Giappone e il Mar Cinese Orientale. Dagli antichi templi shintoisti di Kyoto ai grattacieli di Taipei, dal vulcano attivo di Sakurajima ai villaggi dei samurai di Kanazawa, dal memoriale della pace di Hiroshima alle spiagge tropicali di Okinawa e di Busan. Una crociera che promette anche nuove esperienze gastronomiche, come gustare un ramen tradizionale nei chioschi di Fukuoka o assaggiare il piccante kimchi, il famoso cavolo fermentato coreano (www.msccrociere.it).