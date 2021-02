T op model di fama internazionale e co-conduttrice del Festival: Vittoria Ceretti è la modella di Sanremo 2021 che sostituisce Naomi Campbell sul palco dell'Ariston.

Si chiama Vittoria Ceretti la super modella che salirà sul palco dell’Ariston, illuminando Sanremo 2021 con la sua bellezza. La top model bresciana sostituirà Naomi Campbell, rivestendo il ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus, direttore artistico del Festival.

Vittoria Ceretti e l’amore per la famiglia: papà Giuseppe e mamma Francesca Lazzari

Occhi grigio-verdi e grande fascino, Vittoria Ceretti è una delle modelle più richieste del momento. 22 anni e grinta da vendere, è nata a Brescia, ma è cresciuta a Gardone Val Trompia. Prima di girare il mondo fra una sfilata e l’altra vittoria ha vissuto a Inzino con i genitori - papà Giuseppe e mamma Francesca Lazzari - e il fratello minore, Guglielmo.

Vittoria Ceretti da Brescia a New York: la carriera in passerella

Grazie alla sua bellezza e a grande determinazione, è riuscita a conquistare il mondo fashion, lavorando con i brand più famosi. La sua carriera è iniziata nel 2012 quando ha preso parte al concorso Elite Model Look. Da allora Vittoria non si è più fermata, raggiungendo l’Olimpo delle top model.

Dalla provincia di Brescia, ancora adolescente, la Ceretti si è trovata a sfilare sulle passerelle di Parigi, Londra, Milano e New York. Nel 2014 è stata scelta a Dolce & Gabbana come protagonista della campagna beauty del marchio, mentre l’anno successivo Giorgio Armani ha voluto esaltare la sua eleganza da diva. In seguito Vittoria è stata la musa di Fendi, Valentino, Ferragamo e Versace. Ha collaborato con brand di successo come Dior, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Roberto Cavalli, Miu Miu, Michael Kors, Chanel, Tommy Hilfiger, Hermès, Yves Saint Laurent e Givenchy.

Vittoria Ceretti e il mito di Bianca Balti

La sua bellezza da “ragazza della porta accanto” e il grande fascino le hanno consentito di sfilare con le più grandi top model, senza rischiare di venire offuscata. Nel 2018, in occasione della Milano Fashion Week, è salita in passerella con Gigi Hadid e Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford. Per molti la Ceretti è l’erede di Bianca Balti e lei stessa ha dichiarato più volte di considerarla il suo idolo. “Già prima di fare la modella l’ho sempre considerata una donna bellissima – ha raccontato a Glamour -. Poi, conoscendola, ho scoperto che è una persona molto generosa, sempre positiva e sorridente. Insomma, è perfetta”.

Vittoria Ceretti star di Instagram

Da vera Millennial, Vittoria Ceretti è molto attiva sui social. Sulla sua pagina Instagram racconta la sua vita e i backstage delle sfilate a cui partecipa. Proprio grazie ai social ha battuto un piccolo record durante la Milano Fashion Week, risultando fra le cinque modelle che sono riuscite a guadagnare più follower. Prima di lei sono arrivate “solo”, Carla Bruni, Helena Christensen e Claudia Schiffer.

Gli amori di Vittoria Ceretti, da Tony Effe a Matteo Milleri

Nonostante sia giovanissima, Vittoria Ceretti ha alle spalle già un amore famoso. Si tratta di quello per Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang a cui è stata legata per qualche tempo. Nel giugno del 2000 a sorpresa ha sposato Matteo Milleri, performer 32enne e dj durante una romantica cerimonia a Ibiza. I due innamorati si sono giurati amore eterno in gran segreto nella suggestiva chiesetta di Es Cubelles, nel sud dell'isola. Poche settimane dopo il grande giorno, la modella ha condiviso su Instagram l’album delle nozze. Negli scatti Vittoria è splendida, con un abito a balze, il velo in testa, un bouquet con rose bianche e rametti di ulivo. Sorride, mentre il marito la abbraccia in riva al mare, felice come non mai.

Vittoria Ceretti, una modella a Sanremo

Vittoria Ceretti è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 dopo che Naomi Campbell ha dato forfait. La Venere Nera, annunciata fra gli ospiti della kermesse che andrà in scena dal 2 al 6 marzo, non ci sarà. “A causa delle nuove restrizioni USA che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi dopo Schengen ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo – ha spiegato Amadeus -. Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi”.

Sfumata l’ospitata di Naomi, il conduttore e direttore artistico del Festival ha svelato l’arrivo di Vittoria Ceretti. "Vittoria sarà la mia partner - ha detto - È una super top model italiana che a poco più di 20 anni ha già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea".

Non è la prima volta che una modella di fama internazionale come Vittoria Ceretti sbarca a Sanremo. Nel 1999, una splendida Laetitia Casta, appena 19enne, lasciò senza parole Fabio Fazio, chiamato quell’anno a condurre il Festival. Nel 2008, Raimondo Vianello si trovò a fare i conti con la bellissima Eva Herzigova (e Veronica Pivetti che fingeva di essere gelosa). Il 2014 è l’anno di Bianca Balti che si diverte in una gag con Fazio e Luciana Littizzetto. Nel 2016 arriva Madalina Ghenea, mentre il 2020 è l’anno di Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi.