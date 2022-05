Auguri mamma… le frasi più belle per la sua festa!

Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose: “Dove c’è la mamma”

(Anonimo)

Cogliere in questo giorno il pretesto per celebrare la propria mamma e dedicarle quelle attenzioni e quella dedizione che normalmente è lei ad elargire con generosità inesauribile al resto della famiglia, è davvero un dolcissimo modo per dimostrarle tutto l’amore che merita. Può sembrare banale ma troppo spesso l’affetto viene dato per scontato, ci si dimentica di sussurrarlo a chi ci sta a cuore.

Per questo motivo a volte una festa può essere un’occasione meravigliosa per spalancare la propria anima e farne uscire le emozioni più belle!