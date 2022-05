«La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti» (Tenneva Jordan)

Fare a meno di qualcosa per se stessi diventa un dono, quando è fatto con amore. La saggezza di un antico proverbio ebraico ricorda: «Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri». Si diventa madri quando all'improvviso la nostra esistenza non è più l'unica priorità: non è una questione biologica, ma l'attitudine con cui accogliamo chi ci circonda. Abbi il coraggio di cambiare tutto ciò in cui hai sempre creduto e abbandonati alla vita, i bambini ci ricordano ogni giorno che tutto è in movimento, attimo per attimo.