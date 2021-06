U no dei capi più hot dell'estate. Impossibile non averlo. Ma sai come abbinarlo con stile? Te lo sveliamo noi!

Ogni estate chiama il suo trend, l'idea che ci rende cool e non ci fa soffrire sotto il sole. I tessuti cambiano, le maniche spariscono e le gonne si accorciano. Il pantalone è forse troppo lungo però gli shorts sono spesso eccessivamente corti. Soluzione? I bermuda! Solo per te, cara style hunter, abbiamo preparato una piccola inspo su come indossare il bermuda per l'estate 2021. Scommettiamo che almeno in una delle nostre proposte troverai il tuo bermuda style? Ci siamo innamorate di molti outfit, li abbiamo selezionati con cura e ti proponiamo una miniguide per aiutarti a replicare gli street style del cuore.

Prima di iniziare con le nostre proposte dobbiamo assicurarci che anche tu sappia nel dettaglio che cosa sia precisamente il bermuda. Non è un pantalone, né un pantaloncino. Più che uno shorts parliamo di un pantalone la cui lunghezza arriva più o meno sopra il ginocchio (o anche sotto).

Da donna può essere largo, a sigaretta o aderente. Come tanti altri capi, in passato era usato solo dagli uomini come una versione del pantalone estivo mantenendo tutta la sua comodità grazie alla gamba ampia. In fondo lo sai anche tu che il mondo della moda non sarebbe lo stesso senza utilizzare la men fashion anche per noi, le amanti dello stile mix & match.

Wait! Importantissimo: quando acquisterai il tuo bermuda non dimenticare di avere anche un blazer. Ormai il bermuda senza la sua giacca è proprio out. Noi, da pure green girls, ti consigliamo di sbirciare tra le second hands dove è possibile trovare un'ampia scelta dei blazer da uomo con la spalla scesa. Altrimenti se preferisci la comodità del negozio (e diciamoci la verità, anche il loro condizionatore), vai nei tuoi store preferiti perché in questa stagione i designers si sono davvero sbizzarriti nelle proposte dei completi bermuda & blazer!

Non ti facciamo più aspettare. Pronta? Via ai look più cool dell’Estate 2021!

Sophisticated bermuda

Non tutte siamo così fortunate da essere libere dal lavoro con l'arrivo dell'estate. Quindi per te, trendy workgirl, abbiamo una soluzione estiva perfetta per i tuoi giorni di lavoro in stile. Inspirati dalla nostra adorata Chloé Harrouche ti proponiamo blazer e bermuda coordinati.

Per sentirti ancora più fresca utilizza un body scollato cosi da mostrare la tua abbronzatura estiva e aggiungi un contrasto grazie ai sandali in un colore wow!

1 di 7 - blazer, RESERVED 2 di 7 - bermuda, RESERVED 3 di 7 - body, EDITED 4 di 7 - occhiali da sole, VOGUE EYEWEAR 5 di 7 - collana, GUESS 6 di 7 - borsa in pelle, BOTTEGA VENETA 7 di 7 - sandali, AKAADA

Sports vibe

Con l'Estate arriva il pensiero del summer body pronto per i bikini. Se sei una di quelle fortunate e hai un fisico scolpito dalla nascita o sei proprio bravissima perché l'hai ottenuto a suono di lezioni di gag sei la candidata perfetta per questo outfit!

I bermuda non devono essere solo larghi o abbinati con qualcosa over. Per te, cara petite girl, c'è l'outfit con gli skinny leggings ciclista e un crop top o sport bra. Per non sentirti troppo sportiva puoi sempre abbinare un blazer, una camicia o un top trendy. Invece la scarpa può variare dai sandali, alle sneakers fino ai tacchi! Sei pronta per essere la più stylish tra le lezioni di yoga e gli ape estivi?

1 di 5 - blazer viola, ARKET 2 di 5 - reggiseno sportivo, ONLY PLAY 3 di 5 - leggings ciclista, NIKE 4 di 5 - occhiali da sole, VINTAGE SUPPLY 5 di 5 - borsa colorata, KURT GEIGER LONDON

Beach days

Pronta per i giorni al mare? Sentirti comoda durante il giorno in spiaggia ma allo stesso tempo anche chic per l'ora dell'aperitivo non è sempre facile. Ecco alcuni outfit in tessuti leggeri che ti fanno sentire la summer breeze e colori estivi abbinati ai salty days.

In più ricordati di indossare i tessuti organici o almeno 100% naturali che ci proteggono dai odori sgradevoli!

1 di 6 - camicia lunga in seta, PEPOLI STUDIO 2 di 6 - top plissettato, &OTHER STORIES 3 di 6 - bermuda in seta, NANUSHKA 4 di 6 - pochette in rafia, NEXT 5 di 6 - collana d'oro, ANTIPEARLE 6 di 6 - occhiali da sole, PRADA

Casual & cool

Se desideri sentirti una femme fatale in un stile casual opta per questo outfit ispirato dalla bellissima Leonie Hanne. È minimal, è chic, è femminile!

Prendi i tuoi vecchi pantaloni denim e rivitalizzali con un taglio sopra le ginocchia. Dopodichè fai una ricerca di un crop top davvero cool, nella nostra wish list, noi mettiamo sicuramente il top creato da Jacquemus. Per completare il tuo street style non dimenticare di aggiungere una clutch, un sandaletto per allungare le tue bellissime gambe ed una giacca per i giorni freschi. Se invece pensi di passare la tua giornata camminando in giro per la città cambia il tacco con una sneaker bianca et voilà! C'est magnifique!

1 di 6 - blazer, GANNI 2 di 6 - crop top, JACQUEMUS 3 di 6 - bermuda in denim, MAXIMILIAN 4 di 6 - pochette in pelle, BOTTEGA VENETA 5 di 6 - collana, JENNY BIRD 6 di 6 - sandali con tacco, MANGO

Summer basic

Ancora non sai come indossare il bermuda in queste Estate? Ecco il nostro look preferito! Ogni stagione richiede un suo outfit sempre pronto da indossare per qualsiasi occasione.

In più questa Estate non si può prescindere dall'essere pure, slow & sustainable! Quindi per questa stagione dimentica di leggere SS come Spring Summer perché il trend di quest'anno si legge Slow Summer. Lino, cotone organico, rafia, corde naturali e gioielli artigianali. È proprio questa combinazione che non deve mancare nel tuo armadio se non vuoi ritrovarti totalmente out of fashion. Completo di lino, comodo e leggero - outfit da tutti i giorni in cui sentirci comfort e chic.

1 di 6 - camicia in lino, H&M 2 di 6 - bermuda, COS 3 di 6 - net bag con cestino, MIU MIU 4 di 6 - cappello in rafia, GUCCI 5 di 6 - orecchini, CLEOPATRA'S BLING 6 di 6 - sandali in corda, NOMADIC STATE OF MIND