Come organizzare gli spazi in un appartamento piccolo

A rmonia, funzionalità e naturalmente gusto sono le parole d'ordine per organizzare gli spazi in un piccolo appartamento in poche, semplici mosse. Ecco per voi qualche consiglio pratico e intelligente

Organizzare gli spazi in un appartamento piccolo è più semplice di quanto si pensi. Anche non viviamo esattamente in una "reggia", possiamo sfruttare ogni angolo e parete al meglio, dando vita a soluzioni di arredo e design originali e creative, ma soprattutto funzionali. Vogliamo che la nostra casa per quanto piccola sia bella e che risponda ai nostri gusti, questo è certo. Ma prima di tutto dobbiamo viverci perciò deve contenere tutto ciò che ci occorre, essere in ordine e fruibile senza ostacoli.

Per vivere bene organizzando ambienti e mobilio nel nostro piccolo appartamento dobbiamo rinunciare al superfluo. L'eccesso di oggetti e suppellettili non gioca a nostro favore e, in definitiva, rischiamo che la casa diventi opprimente e soffocante. Cosa assolutamente da evitare.

Dal living alla cucina, dalla camera da letto fino al sottoscala, scopriamo qualche consiglio utile per organizzare gli spazi in un piccolo appartamento rendendolo funzionale alle nostre esigenze, ma anche unico e originale.

Dividere gli spazi in modo armonioso

Il primo step fondamentale per organizzare al meglio gli spazi di un piccolo appartamento è dividerli nel modo giusto. Parliamo di abitazioni con poche stanze, generalmente monolocali o bilocali nei quali ad essere separati dall'ambiente principale sono soltanto il bagno e la camera da letto. Perciò l'area living diventa il nostro campo di battaglia, la parte della casa che sicuramente frequentiamo di più rispetto alle altre e, di conseguenza, deve essere organizzata al millimetro.

Cerchiamo di studiare bene i nostri movimenti. Qual è il percorso che ripetiamo sempre all'interno dell'appartamento? Quali oggetti utilizziamo di più? Qual è l'angolo congeniale per il lavoro? Insomma, sono tante domande apparentemente ovvie, ma utilissime per organizzare al meglio gli spazi all'interno di un appartamento piccolo.

Lasciamo libero il passaggio, creando con gli stessi mobili dei corridoi che ci consentano di andare da una parte all'altra del living o di raggiungere le altre stanze senza alcun impedimento. Se vogliamo dare alla casa un tocco di originalità in più possiamo anche installare dei tramezzi creativi e originali per separare una zona dall'altra.

Living e cucina insieme

Se parliamo di ottimizzare gli spazi in un appartamento piccolo non possiamo che pensare immediatamente alla soluzione più cool e funzionale che ci sia: unire living e cucina. Inserendo la zona cottura nel soggiorno ci fa acquistare spazio e al contempo rende tutto più spazioso e arioso. Evitiamo di innalzare muri e pareti opprimenti, la parola d'ordine in questi casi è open space.

Per la stessa ragione è meglio evitare isole e penisole per la cucina, preferendo un bancone a parete che possiamo sfruttare anche come separé. In questo modo uniamo l'utile al dilettevole: separare le due aree e avere a disposizione un appoggio per gli aperitivi o per consumare i normali pasti.

Un altro modo per organizzare al meglio il living è posizionare il divano al centro dell'area, in modo che le pareti siano libere per mensole, scaffali e librerie e non perderci neanche un centimetro per libri, oggetti d'arredo e quant'altro.

Ottimizzare gli angoli della casa

Per organizzare gli spazi in un piccolo appartamento non dobbiamo lasciare nulla al caso. Perciò dobbiamo ingegnarci e sfruttare ogni singolo angolo nel migliore dei modi. Nelle case di grandi dimensioni spesso questi restano "zone morte", ma in un piccolo appartamento diventano indispensabili.

Uno degli spazi più sottovalutati è il sottoscala che in un piccolo appartamento possiamo trasformare a nostro piacimento. Possiamo installarvi una piccola libreria oppure delle mensole su misura, o ancora mettervi una piccola cantinetta in cui sistemare le nostre bottiglie di vino preferite. Chiudendolo con una porticina possiamo anche dare vita a un micro-sgabuzzino in cui sistemare detersivi, scope e altri oggetti utili per la casa. Se è abbastanza alto il sottoscala può anche essere adibito ad armadio, in cui tenere cappotti, giubbotti oppure scarpe.

Un'altra soluzione davvero utile e ingegnosa è ritagliare un angolo della camera da letto per posizionare una piccola scrivania. In questo modo avremo a disposizione uno studio tranquillo in cui lavorare o magari una zona in cui dedicarci al bricolage e ai nostri passatempi preferiti.

Pensare in verticale

Organizzare gli spazi in un piccolo appartamento ci mette nelle condizioni di cambiare punto di vista, osservando gli ambienti in modo completamente diverso dal solito. Pensare in verticale è la giusta strategia, in modo da sfruttare la parte bassa dell'abitazione ma anche quella più alta, che di solito non prendiamo minimamente in considerazione. A meno che l'appartamento abbia un soffitto molto basso, naturalmente.

Con i giusti elementi possiamo creare ambienti aggiuntivi davvero funzionali, recuperando ogni singolo centimetro di spazio inutilizzato. Tanto per fare un esempio, possiamo installare scafali e mensole intorno alle porte, anche nella parte superiore. In questo modo creiamo una vera e propria cornice alternativa e originale, utile per sistemare oggetti che altrimenti non sapremmo dove mettere.

Mobili "multiuso"

I "classici" mobili di un tempo erano talvolta pesanti, ingombranti e svolgevano un'unica funzione. Oggi il design ci offre tantissime soluzioni di arredo originali e al passo coi tempi. Specialmente per chi, come moltissime persone, vive in un piccolo appartamento e non sa come organizzare gli spazi per bene. Per arredare la nostra casetta scegliamo mobili multifunzione come pouf-contenitori, comodini con mensole estraibili, tavoli con i cassetti e così via.

Come non pensare, poi, al "principe" dei mobili multifunzione: il divano-letto. Anche lui è un immancabile alleato quando si tratta di organizzare e ottimizzare gli spazi in un piccolo appartamento. Durante il giorno lo possiamo usare per guardare una serie tv o un film comodamente seduti sul morbido, di notte poi diventa l'alcova ideale per i nostri sonni ristoratori. In più moltissimi divani-letto hanno anche libreria o scaffali integrati, da sfruttare come porta oggetti.

Creare il giusto contrasto di colori

Abbiamo parlato di mobili, divisione degli spazi e soluzioni creative per organizzare gli spazi in un piccolo appartamento. Ma sapevate che anche i colori tornano utili al nostro scopo?

Ebbene sì, la giusta scelta di tinte per pareti, mobili e accessori contribuisce a dare quel tocco in più alla casa, che non guasta mai. E in più rende l'ambiente più arioso, creando una sorta di "illusione ottica" dilatandone quasi le dimensioni. Il segreto è dipingere le pareti di bianco o con tinte neutre e molto chiare. Colori scuri e troppo accesi creano confusione e "rimpiccioliscono" gli spazi. Scegliamo, inoltre, alcuni mobili che riprendano il colore delle pareti e altri che, al contrario, creino contrasto donando note colorate che rendono la casa allegra, ma con stile.

Luce naturale per illuminare l'ambiente

Un altro modo per rendere un piccolo ambiente domestico più arioso e spazioso è disseminare in alcuni punti strategici delle aperture, in modo che entri sempre una buona quantità di luce naturale. Così facendo la casa sarà sempre luminosa e gioiosa, senza contare poi che il nostro portafoglio ci ringrazierà per aver risparmiato sulla bolletta. Le case piccole spesso risultano buie e questo non va affatto bene da un punto di vista pratico ma anche emotivo. Casa deve essere sinonimo di benessere, perciò affidiamoci a un esperto e facciamo installare (ove possibile) dei lucernari per riempire la nostra casa di sole.

Gioco di specchi

Ecco, infine, un ultimo segreto per organizzare gli spazi di un piccolo appartamento: creare degli ingegnosi giochi di specchi. Generalmente ne acquistiamo di piccoli, magari da appoggiare alla mensola del bagno per ritoccarci il make up. In realtà, però, uno specchio grande installato nella giusta parete, può rendere la stanza molto più grande. Un'illusione ottica, certo, che però dona una splendida visione d'insieme al nostro appartamento. In più gli specchi moltiplicano la luce, quindi la casa risulta ancor più luminosa e allegra.