I l ritorno del freddo ci esorta a chiamare in squadra i nostri migliori alleati: vestiti e completi di lana o cashmere, per look impeccabili e chic da mattina a sera. Scopri subito la nostra guida shopping, abbiamo selezionato per te le migliori proposte moda

Preferisci un’unica soluzione? Punta sul vestito, non dovrai pensare ad ulteriori abbinamenti se non a quelli di collant, scarpe e cappotto. Hai voglia di rendere il gioco un po’ più brioso? Scegli la gonna, da abbinare a un pullover, una maglia dolcevita o un gilet. In questo prontuario di stile troverai tutto il necessario per procedere all’acquisto: sei pronta?

Come indossare completi e vestiti di lana?

Abbinarli è davvero facilissimo. Puoi scegliere un strada monocromatica, puntando su un solo colore come ci insegna il look street style in foto sotto, oppure puoi indossarli con un cappotto a contrasto: entrambe le possibilità sono validissime. Quanto alle scarpe, dopo esserti assicurata di aver indossato i tuoi collant preferiti (velati o doppi, come vuoi tu), ti invitiamo a puntare su mocassini con suola flatform oppure su stivali e stivaletti. Se vuoi mantenere un approccio urban, scegli le suole in gomma: anfibi, combat boots, stivaletti Chelsea. Se invece è un risultato più chic e sofisticato che desideri ottenere, prediligi stivali col tacco e décolletées.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Moda autunno-inverno 2023-2024: i vestiti di lana da comprare ora

Fidati, il vestito di lana è tutt’altro che banale. Semplice, certo, ma sicuramente veicolo di eleganza a modo suo. Il segreto di stile è nella scelta del modello che rispetta le tue esigenze e la tua silhouette. Ovvero, preferisci il vestito di lana lungo e morbido? Prediligi i tagli ampi e dalla silhouette leggermente cocoon. Se invece preferisci mettere in evidenza il punto vita o assecondare le linee del tuo corpo con un abito dalla vestibilità aderente, punta sui modelli un po’ più attillati (ma sempre morbidi: che valga sempre la gioia e mai la pena!). Ecco per te una selezione di proposte imprescindibili in questa stagione fredda (e in tutte le stagioni fredde a venire), tutte a prova di tendenze moda autunno-inverno 2023-2024.

Vestito a coste con collo con risvolto, Mango (€49,99)

Vestito di lana con scollo a barchetta, Uniqlo (€59,90)

Vestito scampanato in lana, COS (€125)

Abito midi a righe con maniche lunghe, Dixie (€55)

Abito a barchetta in 98% lana, Ba&sh (€375)

Completi di lana: gonne e maglie per un look perfetto

Ti sveliamo un segreto. Il completo di lana è l’idea perfetta quando non hai la più pallida idea di cosa indossare (perché le giornate così capitano a tutte, non è vero?). E poi, è anche l’alternativa giusta al tailleur quando sai di dover indossare un look chic ma non poi così tanto formale. Detto fatto, qui troverai la nostra selezione di completi in lana da desiderare, acquistare, indossare, amare: troverai gonne dritte o scampanate, maglie con collo dolcevita o gilet, pullover e minigonne. Tutto in lana, ma anche cashmere. Nuvole di morbidezza!

Maglia in misto lana e cachemire, Pennyblack (€139)

Gonna in misto lana e cachemire, Pennyblack (€115)

Dolcevita in maglia jacquard, Max&Co. (€159)

Gonna midi in maglia jacquard, Max&Co. (€189)

Gilet in maglia con spacchetti, United Colors of Benetton (€59,95)

Gonna di lana a coste, United Colors of Benetton (€59,95)

Pullover misto cashmere, H&M (€109)

Gonna in maglia misto cashmere, H&M (€69,99)

Pullover in maglia misto lana, Zara (€39,95)

Gonna midi misto lana, Zara (€29,95)