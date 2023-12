D all'amatissima borsa che nasconde tutto il tuo mondo ai cerchietti con i brillanti per darti un tocco glamour. I must have del momento da regalare e da regalarsi

È tempo di preparare la tua to-do-list: tocca scegliere e acquistare i regali di Natale. Da dove iniziare? Prima di tutto considera i gusti della persona alla quale dedicherai questo pensiero (di tendenza, ovvio!). Che cosa non puo’ mai mancare nel suo look? Se è una vera fashionista dovrà avere una borsa nuova o quel paio di scarpe che indosserebbe durante le Feste. Proprio come farebbe Carrie Bradshaw in Sex & The City.

E non è tutto. Fra i must have ci sono anche gli occhiali da sole (un passepartout fra i regali, non ci sono dubbi!), ma finanche portamonete o porta tablet (per le più tecnologiche!). Cos’altro? Anche gli accessori per i capelli: utilissimi per dare un tocco in più al look “tutto natalizio” che poi sarà condiviso con una foto sui social.

Le idee, insomma, sono davvero tante e non ti resta che sfogliare la gallery per conoscere le tendenze più hot!

Regali di Natale 2023: le borse

Ecco il classico per eccellenza fra i doni da fare (o da farsi) a Natale! Proprio lei, la mitica borsa. Anzi, le mitiche borse che non sono mai abbastanza, da aggiungere a mille outfit diversi. Dai comfy ai più eleganti. Un’amica che non abbandoneresti mai perché racchiude in sé tutto il tuo mondo. Ma quali sono i modelli da avere assolutamente? Dai un tocco chic a questi giorni di festa con una mini bag a tracolla con gli strass. L’alternativa? Una a spalla con portamonete incluso: due regali in uno!

Borsa gioiello tempestata di cristalli, Hibourama (€390)

Borsa in pelle a spalla con borchie, La Carrie (€195)

Borsa a mano con chiusura a magnete, Emporio Armani (€280)

Le scarpe rosse, perfette anche per i look di Natale

Red passion… mon amour! Seguendo i diktat della cromoterapia, il rosso è il colore della forza, della passione, dell’amore. Insomma, mette di buonumore a chi lo indossa. E poi, diciamolo, sta bene un po’ a tutte. Fra gli accessori da regalare ci sono senza dubbio le amate scarpe. E quale momento migliore se non proprio quello del Natale per donarne un paio di questa tinta vivace? Ad esempio le pumps a punta sono un vero e proprio passepartotut. Molto eleganti. E per essere più comoda, un paio di ballerine.

Decolletè rosse a punta con strass e tacco alto, Scarpe & Scarpe (€49,99)

Criss-cross pump in pelle verniciata, A.bocca (€330)

Décolleté in vernice, Prada (€890)

Gli occhiali da sole

D’accordo non è proprio il momento più adatto per avere un nuovo paio di sunglasses, lo ammettiamo. Ma è senza dubbio uno degli accessori da avere assolutamente con sé e sfoggiare quando il sole ricomincerà a splendere. E poi ce ne sono davvero per tutti i gusti: dalle linee retrò come i cat-eye (e qua subito pensiamo tutte ad Audrey Hepburn) ai contemporanei come le mascherine, per le più grintose.

Occhiali da sole cat-eye, Loewe (€320)

Occhiale da sole con frontale in acetato rettangolare oversize, ROBERTO CAVALLI by De Rigo Vision (€390)

Occhiali da sole dalla silhouette sinuosa, Etnia Barcelona (€189)

Portamonete, porta iPad…

A Natale basta il pensiero! Ma è altrettanto vero che se è pure utile sarà molto gradito. E poi ci sono quelle piccole idee stilose cui è impossibile resistere. Un esempio? Per le più tecnologiche via libera ai porta iPad simpaticissimi. E non solo. Anche portamonete che sono sempre indispensabili.

Bustina con cerniera per monete o chiavi, Coccinelle (€60)

Portamonete con zip in pelle nera trapuntata con charm, Zadig & Voltaire (€145)

Cartellina porta iPad mini 6 in pelle, Lucrin (€222,65)

Le cinture

È un altro fra i regali passepartout. La cintura è un classico da regalare ed è fra gli accessori indispensabili per fare l’upgrade ed elevare il proprio look al massimo. Così se da un lato ci sono quelle in pelle stampa cocco (fra le tendenze più hot del momento!) dall’altro non mancano quelle decorate da charms, borchiette, perle e così via… Per fare un twist nell’eleganza e nel glamour.

Cintura in vero cuoio italiano, Uniqlo (€29,90)

Cintura in pelle con fibbia doppia G, Gucci (€350)

Cintura reversibile con logo e stampa coccodrillo, Michael Kors (€115)

Accessori per i capelli

Fiocchi, cerchietti con gli strass, fermacapelli luminosissimi. Ecco tutto quello che non dovrebbe mai mancare per dare un tocco “sparkling” a questo Natale. Anche perché gli accessori per i capelli sono indispensabili per tutti gli outfit natalizi. E poi sono delle idee originali da regalare a una sorella o un’amica, ad esempio. Lo indosserà con qualsiasi mise, dal mini dress scintillante al pigiamone morbido e coloratissimo con le stampe dei cartoni animati. E poi condividere il proprio look sui social!

Cerchietto con paillettes, La Double J (€95)

Fermaglio per capelli con fiocco, H&M (€9,99)

Elastico per capelli con stampe, Pucci (€95)