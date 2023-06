I consigli per l'estate da indossare... con gusto! Sia nelle giornate in cui siamo preda dell'afa che in quelle con temporali e brusche variazioni di temperatura

Le ultime estati sono state teatro di un cambiamento climatico che si riflette anche nel nostro modo di vestire e abitare i luoghi in cui viviamo. Un tempo la scelta di outfit più appropriata rispetto all'afa doveva tener conto dell'eleganza e dello stile, perché con il caldo forte è la voglia di (s)vestirsi ma sempre è necessario il buon gusto: bisogna tener conto del contesto e dell'occasione a cui dobbiamo presentarci.

La moda in estate

Adesso si aggiungono considerazioni ulteriori. Stiamo sperimentando la violenza dei temporali e delle piogge che alternano punte di calore estremo a grandine e bruschi cali della temperatura. Come regolarsi, quindi, nella scelta degli abiti? Ecco qualche dritta! Non solo. Anche la moda diventa un'occasione per riflettere e contribuire attraverso le proprie scelte quotidiane ad aiutare l'ambiente. Punta sulle aziende etiche e sui tessuti naturali che fanno bene alla pelle e vengono prodotti nel rispetto della natura. Una scelta ecosostenibile aggiunge un pizzico di felicità al mondo... e alla giornata.

Sopravvivere al caldo… senza perdere lo stile

Ami il jeans? Punta su capi comodi da indossare senza sentirsi strizzata. L'estate 2022 è stata arcobaleno: colori intensi, brillanti, capaci di portare una sferzata di energia. Non più solo bianco, da sempre scelta estiva, ma anche total black, giallo senape, senza contare il trend del momento: lime, una sfumatura cromatica fra verde fluo e giallo acido, capace di dialogare con viola, rosa, tonalità malva. Il capo da tenere in borsa? La t-shirt! Idea classica, capace di adeguarsi a ogni stile e andare d'accordo (quasi) con tutto può salvare la giornata in caso si rendano necessari cambi d'urgenza.

L'accorgimento da evitare è tutto ciò che diventa "troppo": troppo colore, troppi monili e collane, troppi accessori che si fanno notare… se fai una scelta forte evita di sovraccaricare, in questo modo verrà esaltata. Altrimenti, il rischio pugno nell'occhio è sempre malauguratamente dietro l'angolo. Uno dei favoriti dell'estate 20222 è il tank top, la canotta a costine. Come il crop top, la maglietta corta che trionfava qualche anno fa, è necessario usare moderazione. Un tank top nero, da abbinare a un paio di pantaloni palazzo o jeans skinny può essere un'ottima scelta anche per i giorni di settembre dopo il rientro dalle ferie. Aggiungi un maglione leggero o un cardigan, in caso di aria condizionata o primi freddi ti salverà.

Corto o lungo, fresco, casual o più elegante: è l'abito impero, uno dei più amati dell'estate, perfetto anche in autunno per sentirsi libere e sempre eleganti

Attenzione! Gli errori orrori dell'estate

Complice l'afa, sale la voglia di avere meno ingombri possibili sulla pelle. Tutto sembra dare fastidio. Attenzione, però. Svestirsi non è la soluzione! Sì a shorts e jeans ultra ridotti per la spiaggia e la vacanza: meglio evitare, invece, durante le ore lavorative e in città. Di frequente non consideriamo che a fare la differenza non è solo la quantità di tessuto, ma… la qualità! Punta su cotone, lino, seta. I pantaloni a palazzo, ampi e leggeri, vestono con eleganza e sono freschi sulla pelle. Se ami lasciare scoperte le gonne, punta su un modello midi: la longuette si ferma al polpaccio ed è elegante in ogni contesto.

Scarpe e pedicure

Un altro punto a cui fare attenzione è la cura dei dettagli. No a piedi in vista senza una buona pedicure. Smalti rovinati e calcagni screpolati fanno immediatamente una cattiva impressione. Una volta alla settimana regalati un pediluvio caldo profumato, con bicarbonato, sale grosso e rosmarino o olio essenziale di lavanda. In caso di ragadi, i fastidiosi tagli che affliggono la pelle del tallone, usa una crema specifica da massaggiare ogni sera. A proposito, infradito e ciabattine: non tutti apprezzano sul luogo di lavoro. Se ami sentire il piede fresco e libero devi scegliere le calzature giuste: punta su un paio di sabot scamosciato o un modello basso e a punta, capace di coprire la parte superiore del piede con eleganza.

Come vestirsi per sentirsi più magra in estate

Premesso che ognuna di noi dovrebbe accettarsi per quello che è, con il proprio corpo e le proprie forme, ci sono alcuni trucchi che ti permetteranno di sembrare più snella. L’estate, si sa, è la stagione in cui ci si scopre di più e tutti vogliono apparire in splendida forma. Allora definisci il tuo punto vita, con pantaloni a vita alta e t-shirt o camicie oversize da infilarci dentro. Attenzione poi alle taglie e agli indumenti intimi: scegli solo vestiti che si adattano alle tue forme, non troppo stretti e non troppo larghi (a meno che non siano pensati appositamente per apparire oversize) e scegli una lingerie che non crei rotolini sotto gli abiti.

Come vestirsi bene con quello che si ha

Il tuo armadio è stracolmo ma non sai mai come vestirti? Questo è un grande classico. Imparare a vestirsi bene con quello che si ha è fondamentale: si evitano sprechi di soldi, si rispetta l’ambiente e si guadagna spazio in casa. Ti basterà avere a disposizione alcuni capisaldi del guardaroba, come tailleur, tubini, camicie e jeans, per creare nuovi outfit ogni giorno. E questo vale anche in estate: t-shirt bianche, pantaloni palazzo e abiti leggeri sono un must. Sarà sufficiente cambiare gli abbinamenti e giocare con gli accessori per creare ogni giorno outfit nuovi con gli stessi vestiti.

Come vestirsi a 60 anni in estate

Ogni età ha il proprio stile. Questo non significa rinunciare ai propri gusti e alla propria personalità, ovviamente. I 60 anni sono ormai i nuovi 40 e non ci sono regole precise da seguire per vestirsi bene in estate. Metti in risalto i tuoi punti di forza e non preoccuparti di osare con il colore e le fantasie: avere 60 non significa essere obbligate a vestirsi di nero! Punta poi su capi con tessuti di qualità e mixa gli stili. Attenzione solo alle lunghezze: gonne e vestiti troppo corti sono da evitare.

Dall'estate all'autunno: come vestirsi

La canotta dell'autunno 2022 si combina con micro pull o trench e soprabiti. Vuoi osare? Scegli una giacca in denim o di pelle per un effetto rock. Perfetto anche per l'ora dell'aperitivo o le occasioni più formali, il top diventa un capo che sa accompagnare con eleganza se indossato insieme a una longuette, capace di fare da contrasto alla sua essenzialità grazie a ricami preziosi.

Come vestirsi quando piove? Il bucket hat, il cappello stile pescatore, che ripara con garbo, è stato l'accessorio fashion del 2020 e 2021. Un cappello da pioggia, pratico e chic, può essere l'alleato in caso di maltempo, da abbinare a un trench, il capo classico per eccellenza. Non rinunciare al colore: sfumature glam iridescenti, toni della terra e dell'acqua porteranno l'arcobaleno nella tua giornata.