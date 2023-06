C ari sandali con il tacco, è il vostro momento. La moda estate 2023 cede la scena agli alleati del guardaroba femminile, tra coolness ed eleganza. Come indossarli? Rispondono le it-girls dello street style internazionale, con 5 look da cui prendere subito ispirazione

Non solo sandali bassi. C'è chi di noi sui tacchi ci vive e chi invece non può farne a meno quando c'è di mezzo un evento importante. Quando il dress code richiede eleganza, eleganza è ciò che avrà: parola di street style, che in questi 5 look selezionati per te ci mostra come abbinare i sandali con il tacco, protagonisti della moda estate 2023. Tra plateau, texture metallizzate e styling impeccabili.

Con il tacco, ma comodi: i sandali con il plateau

Plateau, mon amour! I sandali con tacco e plateau riducono drasticamente la percezione dell'altezza, è per questo motivo che sono più comodi, più stabili e sicuramente più facili da portare. C'è di più: potresti riscoprirti a volerli indossare anche di giorno, e questa idea è cosa buona e giusta! Con gli abiti a tubino, come ci mostra in questo look street style la it-girl tedesca Caroline Daur, i sandali con tacco e plateau si sposano a meraviglia: il risultato è chic e sofisticato. Naturalmente, puoi concederti qualche variazione sul tema. Prova a indossarli anche con jeans o pantaloni di lino a zampa larga, gonne midi e vestiti corti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

L'abbinamento con il look total denim

Se sei alla ricerca di un look urban con cui indossare i sandali con il tacco, ecco a te la proposta più cool dallo street style di Londra. Tira fuori i jeans e le giacche in denim e divertiti con lo styling: puoi preferire i jeans effetto patchwork a quelli monocromatici o effetto bleach, e puoi anche testarti nella tendenza layering. Ovvero, la stratificazione di più capi, tutti funzionali tra loro: crop top o body, camicia bianca lasciata a aperta e giacca di jeans.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sandali con il tacco + gonna midi: ode all'eleganza

Di giorno sì, ma soprattutto di sera: tulle, rouches e sandali con il tacco, quale mix più sublime per sentirsi eleganti al massimo? La it-girl tedesca Leonie Hanne ci offre un look street style da cui prendere ispirazione per il nostro guardaroba moda estate 2023: sopra lo slip dress, una gonna e una blusa in tulle trasparente, perfettamente coordinati. Il taglio midi della gonna enfatizza la visibilità dei sandali dorati, abbinati alla borsa nella nuance effetto metallizzato. Infine, una deliziosa borsa-cintura firmata Fendi. E ode all'eleganza sia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

E per la sera? Uno styling con l'aggiunta di tante paillettes

Altro evento serale, altro look da cui prendere ispirazione. Una serata di gala, magari una cena con le amiche in un posto fomale, un appuntamento all'insegna del glamour. Non facciamoci trovare impreparate! Cosa indossare, dunque? È sempre lo street style a farsi fonte d'ispirazione: la moda estate 2023 dice sì al vestito di paillettes, dalla lunghezza al ginocchio e sormontato da una cappa in tulle abbinata. Infine, i sandali con il tacco come accento luminoso: argentati ed effetto metallizzato. In una sola parola, divini!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare i sandali con il tacco di giorno? Blazer e minidress

Dulcis in fundo, il look ibrido e trasversale che trasuda eleganza effortless chic. Immancabili protagonisti sono i sandali con il tacco, neri e caratterizzati da un comodo plateau: sono stati abbinati a un minidress tono su tono, sul quale trionfa una giacca oversize dalla vestibilità morbida e le maniche lunghe. Infine, gli occhiali da sole: un tripudio di stile all'insegna del total black.