Cos’è il “revenge dress”? Quello di Lady Diana ha fatto la storia

D a Lady Diana a Bella Hadid, passando per Nicole Kidman, Jennifer Lopez e non solo: la moda del "revenge dress" è senza tempo

Il colore della vendetta è il nero, ma non solo. Lo sanno bene le dive di ieri e di oggi, che nelle occasioni pubbliche più prestigiose hanno sfoggiato con disinvoltura ed eleganza uno stile provocante e raffinato al contempo. Si tratta del "revenge dress", l'abito della vendetta sfoggiato da numerose star internazionali, diventando così vere icone di moda.

Cos'è il revenge dress

L'arte del vestire, si sa, può fare magie. E così per mandare frecciatine o veicolare messaggi, l'abito che indossi può fare la differenza. Parole dietro le righe: tra fili di seta ricamati dai più grandi stilisti, paillettes posizionate con cura e stoffe di alta sartoria si celano storiche vendette. Insomma, per dichiarare guerra al proprio ex basta un vestito (quello giusto).

La moda può farsi portavoce di pensieri e sentimenti ed è proprio con la moda che puoi toglierti qualche sfizio, anche in fatto di relazioni. Piccole vendette si giocano a suon di tacchi a spillo, scollature o abiti imperiali, meglio ancora se sul red carpet o in occasioni di altri eventi prestigiosi. Con il vestito giusto, prendi posizione senza esporti troppo. Allora dimenticati il binomio nero - lutto. Nero è sinonimo di vendetta, forse anche di rinascita. Inizia così la tua nuova vita, con un abito incantevole dal sapore di rivalsa.

Lo ha dimostrato per prima Lady Diana, che nel 1994 durante la prima apparizione pubblica dopo l’annuncio della separazione dall’allora principe Carlo ha sfoggiato un abito indimenticabile. Sono passati quasi trent'anni e la moda del "revenge dress" non è mai passata. Ma non devi necessariamente essere una star: sfoggiare l’abito giusto è l’occasione per dimostrare la tua forza anche dopo una delusione. Un look curato, raffinato e sensuale aiuta a sentirsi meglio e infonde una sana dose di autostima. Quindi, se vuoi rialzarti dopo un momento difficile e tornare a credere in te stessa, apri il guardaroba e sbizzarrisciti. Prendi esempio dalle star e comincia così la tua rivincita.

Nero come "vendetta": il revenge dress di Lady Diana

Nel 1994 Lady D si presenta alla Serpentine Gallery con un vestito nero in chiffon, attillato e fasciante, con spacco laterale e scollo a barca. Disegnato dalla stilista greca Christina Stambolian, Diana ha sfoggiato così tutta la sua classe e mostrato il suo fascino indiscusso, finalmente libera dal rigore reale e riscattata dopo i tradimenti dell'ex marito, che aveva da poco confessato la sua infedeltà con Camilla Parker-Bowls, oggi regina consorte. Con charm e raffinatezza, ha sfidato così l'uomo che aveva sposato. Con quelle scollature ardite, l'abito è diventato simbolo di una rivalsa tutta al femminile e ha dato inizio alla moda del "revenge dress".

Abito nero per gridare vendetta: le star che lo hanno scelto

Abito nero, elegante e provocante, per gridare vendetta al proprio ex: le celebrità che hanno cavalcato la moda del revenge dress sono tante. È il caso di Nicole Kidman, che dopo la separazione con Tom Cruise nella prima occasione pubblica ha indossato un abito a tubino - rigorosamente nero - impreziosito da alcuni dettagli argentati. Dopo l'uscita di "The Other", uno dei suoi film più famosi diretto da Alejandro Amenábar, l'attrice si è presentata alla premiazione internazionale optando per un look semplice ma elegante, in grado di esaltare la sua silhouette e la carnagione chiarissima. Look total black anche per Rihanna, che nel 2012 durante lo show di Victoria's Secret ha sfoggiato uno stile sensuale e provocante, forse un promemoria per imparare ad amarsi di più. Solo poco prima, infatti, la celebre popstar americana aveva messo fine alla relazione con il rapper Chris Brown, tappezzata da numerosi atti di violenza domestica.

Si è mostrata sexy e provocante davanti al suo ex fidanzato, The Weekend, anche Bella Hadid. La celebre supermodella, al MET Gala 2017, ha scelto una jumpsuit trasparente, con motivo a rete e avvolta da cristalli, firmata Alexander Wang.

E proprio con The Weekend c'era la nuova fiamma: Selena Gomez. Anche per lo storico volto Disney quale migliore occasione per esibire il suo "abito della vendetta"? Sarà stata una frecciatina indirizzata a Justin Bieber? La Gomez ha indossato un mini abito nero firmato Jacquemus, corto e con spalline sottili, mettendo dolcemente in risalto le sue curve.

Dopo gli anni di dipendenza dall'alcol, è arrivato il tradimento con la tata dei figli: così Jennifer Garner ha deciso di mettere fine al matrimonio con Ben Affleck e vendicarsi di lui con un abito elegantissimo di Oscar de la Renta, indossato sul red carpet degli Oscar nel 2019.

Tra i revenge dress total black diventati un’icona di stile (e un simbolo di riscatto) c’è anche quello di Mariah Carey. Se durante il matrimonio con Tommy Mottola, suo produttore presso la Sony Music, la sua immagine era completamente sotto il controllo del marito, dopo il divorzio - avvenuto nel 1997 - la cantante si è presentata agli MTV Video Music Awards in una veste sensualissima. Per l’occasione, infatti, la celebre cantante ha scelto un crop top e una gonna lunga con spacco, rompendo con l’immagine di un tempo e manifestando così tutta la sua femminilità.

A sfoggiare un abito nero dopo una delusione d’amore è stata anche Eva Longoria, che ha mostrato così tutta la sua bellezza. Dopo la rottura con Tony Parker, nel 2011, l’attrice si è presentata ai Golden Globe Awards con un abito firmato Zac Posen, attillatissimo e con la coda a sirena, perfetto per mettere a tacere le voci che la descrivano a pezzi per la delusione sentimentale.

Non solo attrice: Julia Fox si è scoperta modella sfilando in occasione della presentazione Autunno Inverno 2022/2023 di LaQuan Smith. La fine dell’amore con Kanye West le ha fatto scoprire un nuovo talento…

Revenge dress, per vendicarsi del partner non c'è solo il nero

Al fianco di Ben Afflek ha ritrovato l’amore, ma chi dimentica la fine della loro love story solo un po’ di anni prima? I due hanno ufficialmente divorziato nel 2005 e l’abito a impero color albicocca di Michael Kors Collection sfoggiato sul red carpet dei Golden Globes ha esaltato il fascino irresistibile di Jennifer Lopez.

E come dimenticare l’eleganza fine e delicata di Jennifer Aniston? Il suo divorzio da Brad Pitt, per via della relazione con Angelina Jolie, è stato indubbiamente uno dei più chiacchierati tra le celebrities di Hollywood. Niente nero per la Aniston, ma un abito semplice e raffinato firmato Chanel. Per la premiere newyorchese del film "Derailed" di Mikael Håfström, l’attrice ha scelto un abito di ricami e perline lungo fino al ginocchio: la scelta giusta per tornare a splendere (letteralmente) dopo una delusione.

Sembrava ormai tutto pronto per il matrimonio con Christian Carino, quando inaspettatamente è arrivato l’annuncio della separazione. Pochi giorni dopo, Lady Gaga sul red carpet dei Grammy Awards ha sfoggiato un abito di Celine, creato per lei da Hedi Slimane. Spacco mozzafiato e fascino seducente, l'artista cavalcava il successo ottenuto come attrice protagonista in "A Star Is Born", al fianco di Bradley Cooper. Così, dopo aver vinto l'Oscar per La Miglior Colonna Sonora Originale con il brano "Shallow", Lady Gaga si è lasciata alle spalle le delusioni d'amore e sul red carpet è apparsa raggiante come non mai.

E proprio mentre si vociferava in merito a un possibile avvicinamento tra Lady Gaga e Bradley Cooper, quest'ultimo metteva fine alla sua relazione con la supermodella Irina Shayk. Quale miglior vendetta se non una sfilata di alta moda? In occasione della sfilata Primavera Estate 2020 di Versace, la top model russa ha indossato un magnifico mini dress rosa con spalline sottili, frange colorate e dettagli sensazionali.

In pochi mesi avevano ufficializzato la loro relazione e solo poco dopo è arrivato l'annuncio della rottura. Concluso il fidanzamento con Pete Davidson, Ariana Grande si è presentata agli Annual Billboard Awards 2018 con un abito color lavanda firmato Christian Siriano, molto glamour e frou frou: niente spalline, gonna a palloncino e stivali altissimi in pendant con il suo revenge dress.

Kylie Jenner, la sorella più piccola di Kim Kardashian, ha scelto il MET Gala 2017 per mandare una frecciatina all'ex fidanzato, il rapper Tyga. Dopo tre anni di amore, i due si sono lasciati solo pochi giorni prima dell'evento e per l'occasione Kylie ha sfoggiato un abito couture su misura di Versace, con taglio a sirena, arricchito da cristalli e impreziosito da lunghe frange sulle maniche.

Ha scelto un revenge dress anche l'altra sorella, Kendall Jenner, modella diventata famosa sotto i riflettori del reality show "Al Passo Con I Kardashian" che dopo la rottura con il giocatore di basket Ben Simmons ha scelto i MET Gala del 2019 per prendersi la sua rivincita. Come Kylie, ha optato per un meraviglioso abito di Versace, che con piume in pendant risalta tutta la sua sensualità.

Bianco, lungo ed elegantissimo, quasi un abito da sposa ma dopo una rottura: è il revenge dress di Taylor Swift, che in seguito alla relazione con Harry Styles ha scelto i People’s Choice Awards per sfoggiare un abito di Ralph Lauren dai tratti angelici con maxi scollatura.