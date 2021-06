E cco la nuova linea di costumi da bagno, bikini e interi che sono stati realizzati con i materiali riciclati per salvaguardare l'ambiente e per un futuro sempre più sostenibile.

Un futuro sempre più green e sostenibile con Calzedonia. Che per l'estate 2021 con WWF Italia lancia il progetto #MISSIONESPIAGGEPULITE. L’obiettivo? Ripulire almeno 1.500.000 mt2 di spiagge italiane dalla plastica e dai rifiuti abbandonati e dispersi.

Non è la prima volta che il marchio di beachwear veronese si impegna ad essere più sostenibile. Anche perché ha già introdotto nei suoi capi le materie prime riciclate come quelle ricavate dagli scarti industriali. Ad esempio il cotone riciclato e il filato ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica PET smaltite correttamente. Nel 2020 sono stati realizzati capi sostenibili ben 10 volte superiori a quello del 2019. Calzedonia si sta impegnando a migliorare la sua produzione. Per un futuro sempre più green con l’ambizioso obiettivo di usare il 25% di materie prime a basso impatto ambientale entro il 2025.

È nata così una nuova capsule di beachwear per l’estate 2021: la linea Indonesia composti da bikini e costumi interi in un tessuto super soft e confortevole e per di più eco. Ma non solo. Oltre a scegliere i modelli che esaltano la tua silhouette, avrai la possibilità di tuffarti letteralmente fra i colori più in voga del momento come il blu, rosso glossy, verde menta e marrone.

I costumi da bagno sono a tinta unita, perciò facilissimi da abbinare a qualsiasi altro accessorio. E non è tutto. Calzedonia, prestando attenzione ai cambiamenti climatici e all’emergenza ambientale, ha introdotto un nuovo filato ricavato dal riciclo delle bottiglie di plastica PET. Il peso del filato riciclato per realizzare i bikini, ad esempio, equivale a 5 bottigliette di plastica da mezzo litro mentre per gli interi a 7 bottigliette da mezzo litro.

Oltre ad essere molto confortevoli, i costumi da bagno della nuova linea Indonesia si asciugano rapidamente e sono ancora più speciali perché hanno un’etichetta embossed, termoforata sul tessuto, minimal ed essenziale. Così non solo seguirai le tendenze più hot del momento diventando la regina di stile sulla spiaggia, ma contribuirai anche a salvaguardarla e a ripulirla dai rifiuti proprio con #MISSIONESPIAGGEPULITE.

Per tutta l’estate ci sarà inoltre la campagna GenerAzioneMare di WWF che è nata per difendere il Capitale Blu e verrà lanciata il prossimo 8 giugno, ovvero la Giornata Mondiale degli Oceani. E non è tutto. Per ogni bikini proposto in negozio, potrai supportare il WWF e aiutarlo a ripulire 1mt2 di spiaggia nel corso del Tour Plastic Free.

Con MISSIONESPIAGGEPULITE l’obiettivo è quello di preservare l’ambiente marino e la bellezza del Mar Mediterraneo. L’iniziativa ha preso il via il 27 maggio, all’Oasi WWF di Trieste Miramare, un evento al quale hanno partecipato anche alcune influencer d’eccezione, media e personale Calzedonia: una giornata importante per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, in cui oltre a pulire le spiagge gli esperti WWF hanno guidato l’analisi dei rifiuti raccolti e la visita al museo dell’Oasi – Bioma, Biodiversitario Marino.

Inoltre, potrai partecipare attivamente a questo progetto visitando i siti www.calzedonia.it e www.wwwf.it, selezionando il luogo desiderato. Ti verrà consegnato anche un kit con cappellino, t-shirt, zaino e guanti bianchi firmati Calzedonia e WWF. Sei pronta anche tu a diventare volontaria e sostenere l’ambiente?

1 di 6 - Costume da bagno intero nero (CALZEDONIA) 2 di 6 - Costume da bagno intero rosso glossy (CALZEDONIA) 3 di 6 - Bikini reggiseno a triangolo + slip marrone (CALZEDONIA) 4 di 6 - Reggiseno a triangolo verde menta (CALZEDONIA) 5 di 6 - Reggiseno imbottito blu (CALZEDONIA) 6 di 6 - Bikini con reggiseno a fascia e slip rosso glossy (CALZEDONIA)