Gen Z, tutti vestiti come sirene: spopola il “MermaidCore”

D a quando è uscito il film La sirenetta, sui social network spopola il trend MermaidCore. Ecco in che cosa consiste

C'era da aspettarselo. Appena sono stati diffusi i primi trailer del film La sirenetta, sui social network tantissimi giovani hanno iniziato a sfoggiare look ispirati alla principessa Ariel. E adesso che la pellicola è arrivata nelle sale, il MermaidCore è diventato un trend. Halle Bailey ha fatto scuola. La protagonista della pellicola Disney si è calata così bene nella parte da presentarsi alle varie anteprime del film con abiti scintillanti color pastello con gonne svasate e dettagli intricati. Ha dato così il via a un trend che sta diventando virale. Sempre più giovani optano per look bagnati e selvaggi.

Il trend MermaidCore è virale

Su TikTok, l'hashtag #MermaidCore è stato utilizzato oltre 200 milioni di volte. Su Google, le ricerche delle parole "stile sirena" sono aumentate del 736 per cento in tutto il mondo nell'ultimo anno. Su Pinterest, le ricerche "mermaid core" sono salite alle stelle: si è registrato un +614% rispetto alle immagini del film.

In cosa consiste il MermaidCore

Lo stile MermaidCore mescola abbigliamento da spiaggia, sfarzo Y2K e vibrazioni bohémien da spiaggia. Dominano i blu luccicanti, morbidi verdi schiuma di mare e argenti metallici. «Mermaidcore è una tendenza davvero divertente e fresca ispirata a colori oceanici e cose come conchiglie, perle e cristalli», ha spiegato al quotidiano The Post la stilista e influencer Jenny Rojinski, 32 anni, di Los Angeles. Ha aggiunto: «Mi fa sentire viva».

Halle Bailey alla premiere del film La sirenetta a Londra. Halle Bailey alla premiere del film La sirenetta a Città del Messico. Halle Bailey alla premiere del film La sirenetta a Los Angeles. Halle Bailey nel film La sirenetta. Halle Bailey nel film La sirenetta.

Uno stile che fa sognare

Rojinski ha trascorso quasi 100 ore a creare il proprio look da sirena, realizzando a mano una bralette e una cintura pareo con perle, conchiglie e filo da pesca. Ha cucito insieme una gonna bianco sabbia e maniche staccabili con tessuti di maglia, uncinetto, occhielli e broccato di seta. Su TikTok le sue creazioni hanno raccolto quasi 700mila visualizzazioni. «La gente ama il MermaidCore perché è una fuga dalla realtà, ti fa sognare e ti fa sentire come se fossi in un mondo diverso», ha spiegato Rojinski.

Una tendenza nata negli Anni Trenta

Non che la sua sia una vera scoperta. L'unione tra lo sfarzo del mare profondo e l'arte da indossare risale agli Anni Trenta, quando "l'abito ispirato all'acqua" del couturier Jean Patou fece il suo debutto su Vogue. Negli ultimi anni, marchi di lusso come Versace, Burberry e Blumarine hanno rivisitato il look da sirene. Il segreto del MermaidCore sta proprio nel fatto che questo stile ispira evasione, è una rottura con la realtà. Cosa che non fa, per esempio, il Barbiecore, ispirato ai look di Barbie.

MermaidCore, un trend nostalgico

La sirenetta è uscita al cinema per la prima volta nel 1989, in versione animata. Per i millennial e la Gen Z si tratta, dunque, di un trend nostalgico, una tendenza divertente e fantasy che consente di esprimere una giocosità infantile attraverso il proprio guardaroba. Ne è convinta la tiktoker Chazlyn Yvonne, 21 anni. Per assistere a una proiezione speciale del film a Los Angeles, ha indossato un abito verde schiuma di mare di Wild Rose & Sparrow, abbinato a orecchini di perle e accessori per capelli fatti di conchiglie. «Da bambina le sirene non mi piacevano», ha spiegato al Post, «ma questa estetica, e vedere Halle Bailey interpretare Ariel, è davvero stimolante».