Il World Wide Web è diventato il nostro centro commerciale preferito. Passiamo delle ore a riempire carrelli virtuali alla ricerca di qualcosa di speciale, unico, introvabile ma soprattutto dell’occasione, del best price, dello sconto. E a volte ci spingiamo oltre confine, magari vogliamo acquistare un paio di jeans da un negozio online inglese o semplicemente ci troviamo in Gran Bretagna per un lungo weekend e come souvenir scegliamo un abito o un paio di scarpe ma di non sappiamo come convertire le taglie inglesi in quelle italiane.

Come fare per convertire le taglie inglesi in taglie italiane

Prima di tutto nel caso delle taglie inglesi non si deve parlare propriamente di taglie ma di misure, che non sono in centimetri come quelle italiane ma in pollici. Per non fare errori nell’acquisto, è importante quindi fare attenzione alle tabelle di conversione che si possono facilmente trovare sui siti di e-commerce, dove sono indicate le taglie inglese e le corrispondenti tagli italiane.

Importante ricordare che, nel caso delle donne, c’è una bella differenza tra taglie inglesi e taglie americane, mentre restano invariate se si parla di abbigliamento maschile. Le taglie standard inglesi vanno dalla 8 (che corrisponde alla nostra 40) fino alla 16 (corrispondente ad une 48 italiana).

Basta fare attenzione a questa tabella per potersi orientare nel modo corretto senza sbagliare nell’acquisto.

Come convertire le taglie inglesi sportive in taglie italiane

Nel mondo dell’abbigliamento sportivo e casual sono in realtà più diffuse le taglie unisex: S (small), M (medium), L (large), ecc… dove l’aggiunta X indica che la dimensione può essere extra piccola o extra grande. Solitamente la S corrisponde a una taglia 40 italiana per le donne, ma non è poi così certo poiché per alcuni brand internazionali valgono le taglie americane che sono sempre più grandi rispetto a quelle europee. Una 40 italiana è una 8 inglese, ma una 4 americana e anche nel caso delle taglie unisex c’è differenza. Un M italiana/inglese corrisponde a una S americana.

Consigliamo sempre il doppio controllo con la tabella delle misure quando disponibili.