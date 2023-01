Come convertire il numero di scarpe dalle misure inglesi a quelle italiane

Hai scovato le scarpe dei tuoi sogni su un e-commerce inglese ma non sai che misura prendere? Ecco alcuni suggerimenti per convertire la taglia di scarpe senza errori!

Le scarpe, si sa, non sono mai abbastanza nel guardaroba di una donna, ma una regola ferrea da rispettare è che calzino a pennello.

Se curiosando online hai trovato un modello che ti ha fatto innamorare all'istante ma la misura è inglese, non disperare: ecco alcune indicazioni per convertire il numero di scarpe da inglesi a italiane, evitando così di prendere una taglia troppo piccola o troppo grande.

Tieni conto innanzitutto che il piede di sera risulta sempre un po' più gonfio rispetto al mattino: proprio per questo motivo è consigliabile prendere le misure proprio a fine giornata per essere certi che la scarpa in questione non stringa troppo e non faccia male. Calcola anche se la indosserai con un paio di calze (in questo caso meglio optare magari per una mezza misura in più) oppure con il piede nudo.

Lo strumento perfetto per non pentirsi dell'acquisto è la classica tabella con la misurazione in centimetri del piede e il numero corrispondente nelle diverse nazioni. A questo punto sei pronta per il tuo shopping!

Convertire taglia di scarpe da donna

Il modo migliore per convertire il proprio numero di scarpa, è misurare il piede. Questa semplice tabella vi aiuterà a capire, in base alla grandezza del vostro piede, quale taglia selezionare.

Ricordate che spesso la grandezza della scarpa può variare in base alla marca di calzatura, ma a volte online troviamo informazioni su come calzano.

Convertire taglia di scarpe da uomo

Anche per l'uomo, viene in nostro soccorso questa tabella, che contiene tutte le taglie fino alla 50 italiana.

Convertire taglia di scarpe da bambino

Per le taglie di scarpe da bambino, consigliamo vivamente di far provare la calzatura al bambino, perché, sopratutto in alcune fasi della crescita, il piede cresce molto velocemente.