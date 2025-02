Fai spazio nel guardaroba, l’arrivo imminente delle tendenze moda primavera 2025 ci invita a puntare tutto sui migliori jeans da comprare ora. Non c’è regola imperativa sul colore del denim: sì alle tonalità scure ma anche a quelle più chiare, perfette per interpretare la spensieratezza d’animo della dolce stagione primaverile. Quanto ai tagli sartoriali più cool, sembra proprio che le it-girls dello street style vogliano indirizzarci verso i jeans a palazzo, i jeans a zampa, i jeans dal taglio dritto e quelli un po’ baggy e a palloncino. Insomma, c’è voglia di comfort. E questa conditio sine qua non ci ha già conquistate.

Le tendenze denim più cool dallo street style

Less is more: il mantra dello street style non sbaglia mai. Ovvero, per indossare i jeans non c’è bisogno di inventarsi nulla di nuovo perché il denim ha la coolness insita nel suo dna. Ciò significa che basta una maglia dolcevita nera (adesso, poi potremo sostituirla anche con una T-shirt di cotone!) e un blazer tono su tono a conferire merito ai pantaloni in denim per eccellenza. Sì allo styling con gli stivali texani, tendenza scarpe must-have di cui le it-girls non si priveranno neppure a primavera inoltrata (noi scommettiamo, e tu?).

Ben venga mixare con giocosità i capi. C’è chi sfoggia i jeans anche con felpa e tacchi alti: una combinazione che attinge dallo sportswear e dai codici dell’eleganza più chic, creando un risultato finale che è nient’altro che un mix & match di elementi perfettamente bilanciati tra loro. Specialmente se a completare la mise è un capospalla lungo e grigio, che tra un mese o poco più ci ritroveremo a sostituire con un’ampia giacca bomber.

I migliori jeans da comprare ora per la primavera 2025

Regola numero #1 di uno shopping consapevole: i migliori jeans da comprare ora non devono per forza essere costosissimi. Va benissimo investire nelle griffe più desiderate e bramate, ma questa guida all’acquisto è stata pensata con questo scopo: farti innamorare di jeans che non solo sono a prova di budget, ma che trascendono anche il concetto di tendenza passeggera. I tagli dritti, a palazzo e zampa di elefante sono tanto versatili quanto timeless: nei tuoi look li apprezzerai oggi, domani e di stagione in stagione. E non è questa la prerogativa essenziale di uno shopping furbo? Che l’astuzia ti guidi nell’acquisto dei tuoi prossimi alleati: il minimalismo li caratterizza tutti, e non c’è scusa che tenga per stancarsi di sfoggiarli.

Ampi e con taglio dritto, Uniqlo (€29,90)

In denim elasticizzato, United Colors of Benetton (€59,95)

A palazzo e con effetto bleach, Miss Sixty (in sconto a €119)

Con taglio dritto e a vita alta, Zara (€39,95)

A zampa di elefante, Stefanel (€89)

A vita alta e con orlo inferiore tagliato a vivo, Mango (€39,99)

A vita alta e gamba ampia, H&M (€35,99)



A palloncino, Pull&Bear (€25,99)

Jeans marinière con bottoni, Elena Mirò (€170)

In stile marinière e con bottoni laterali, Marina Rinaldi (€225)

A gamba larga e con doppia pinces in vita sul davanti, Max Mara (€215)

Con cuciture diagonali, Pennyblack (€115)

