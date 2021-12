I maglioni di Natale più divertenti per lui e per lei

C he sia per il giorno di Natale o da indossare tutto l'inverno, i maglioni natalizi sono un vero must have per tutti (e noi abbiamo selezionato i più belli per te)

Esagerati, divertenti, a tema: i maglioni di Natale sono perfetti per strappare un sorriso e vivere a pieno lo spirito delle feste, come idea per un regalo di Natale da fare ad amici e familiari oppure per te, da sfoggiare nel tuo selfie delle feste.

Film e telefilm americani ne sono pieni: non c'è personaggio che, sotto le feste, non sfoggi il suo christmas sweater con tanto di ricami e fantasie rigorosamente natalizie! Ricordate Seth Cohen (interpretato da Adam Brody) in The O.C.? Lui ne era ossessionato e un po', lo ammettiamo, lo siamo anche noi: ecco dunque la nostra selezione di maglioni che più natalizi non si può!

Via libera allora a renne e fiocchi di neve, abeti e stelle natalizie, in un tripudio di blu, bianco e rosso. Noi abbiamo selezionato i maglioni natalizi più belli per il 2021 che puoi acquistare su Amazon, a te non resta che prepararti per tempo con un solo click.

Il maglione irriverente

Un po' di irriverenza e un sorriso a Natale non sono mai fuori luogo e questo maglione di Natale è perfetto, specialmente quando si parla di "Ugly Sweater Christmas Contenst". Alla fin fine il 25 dicembre è davvero il compleanno di Gesù e questo maglione è il perfetto biglietto di auguri. Sicuramente strapperà un sorriso a chiunque.

Il cardigan

Rispetto ai classici maglioni invernali abbondanti, caldi accoglienti e spesso a collo alto, il modello a cardigan è uno stile decisamente controcorrente ma non per questo meno natalizio. Leggermente lungo si sposerò perfettamente sia con un paio di jeans che con un pantalone più elegante.

Per un dolce Natale

Accogliente, morbido e caldo: questo pullover bianco e rosso è un vero e proprio inno all'amore. Merito dei suoi disegni dove delle dolci renne si alternano a piccoli e cuori e maxi fiocchi di neve. Un maglione che potrai indossare su una mini skirt, o con un fit normale su un paio di jeans o pantaloni.

Il pullover patchwork

Se non sai scegliere qual è il tuo soggetto preferito a tema natalizio forse questo maglione patchwork è la soluzione ai tuoi dubbi sul 25 dicembre. Casetta di pan di zenzero, abete decorato, campane e calze: sono questi i temi del maglione. Forse un po' chiassoso, ma perfetto per attirare l'attenzione durante il pranzo del 25 dicembre (e forse questa volta non ti chiederanno info sentimentali).

Maglione natalizio con renne

Fiocchi di neve, renne, taglio baggy: questo pullover blu carta da zucchero è una coccola da usare sia durante il periodo delle feste che per tutto l’inverno. Un modello morbido e leggermente over che si abbinerà anche con un paio di leggings o dei joggers morbidi, panna o total black. Per il resto, saranno le luci e l’affetto a completare la magia del Natale.

Il pupazzo di neve

Un bianco Natale è il sogno di tutti, ma se la neve scarseggia c’è sempre modo di portarne un pochino anche sui nostri maglioni natalizi. Questo pullover dalla vestibilità over è perfetto per sentirsi all'interno di un caldo abbraccio, ma optando per colori meno natalizi e più di tendenza come l'azzurro (e non solo)

I grandi classici

Così bello che vorresti indossarlo 365 giorni l’anno: questo maglione natalizio con renne e fiocchi di neve diventerà un must dei tuoi natali tanto da diventare una tradizione. Morbido e confortevole allo stesso tempo è un elemento elegante che renderà unico anche un paio di jeans bianchi per l'inverno, come insegnano le tendenze.

Il maglione norvegese

Direttamente dai uno dei paesi più freddi d’Europa arrivano i maglioni norvegesi e che, anche se non sono direttamente legati al periodo natalizio, sono perfetti per chi vuole indossarlo durante le feste senza cadere nei classici simboli del Natale. Gli intrecci di colore donano a questo maglione natalizio dal collo alto un look super cool e alla moda. Perfetto con un paio di jeans a vita alta e i tuoi tronchetti preferiti.

Vintage, anche a Natale

Renne, fiocchi di neve e collo alto: chi più ne ha più ne metta. Se ami lo stile vintage e hai voglia di un Natale in stile anni ’80 dove non potrà mancare ‘Last Christmas’ in sottofondo, questo maglione deve rientrare subito nella tua wishlist. Bianco, cammello e grigio: elegante ma un po' retrò.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.