S ei pronta a infilarti finalmente il tanto agognato bikini o costume intero? Se vuoi essere sempre al passo con i trend e impeccabile anche in riva al mare o a bordo piscina, ecco lo swimwear da cui lasciarti conquistare asap

Per l'estate 2021 le tendenze in materia di costumi sono tutte da pupille a forma di cuoricino. I trend della moda mare di quest'anno sposano i gusti di chiunque: dai palati che adorano lo stile ultra sensuale fino a quelli che vanno pazzi per il design vintage, le tendenze della Primavera Estate 2021 fanno la gioia di tutti!

Se vuoi essere bellissima e alla moda anche in spiaggia o in piscina (o sul terrazzo, semplicemente a prendere il sole sulla sdraio), sappi che di "armi di seduzione di massa" ne hai parecchie quest'anno. Per aiutarti a scegliere l'asso nella manica da sfoderare mentre ti spalmi la crema solare, abbiamo selezionato la cinquina di trend in materia di beachwear.

Sei pronta a innamorarti del tuo best friend forever dell'estate? Sì, stiamo parlando del tuo costume del cuore, non del bagnino!

Costume intero, mon amour

Per quest'anno non cambiare, stesso bikini stesso mare. E invece no, quest'anno la musica è diversa! Se vuoi essere davvero chic, il modello che non può mancare nel tuo guardaroba estivo è il costume intero. Elegante, raffinato, garbato... Insomma, come si suol dire: costumato!

Con un costume intero non puoi sbagliare e sarai a prova di vicina d'ombrellone criticona.

In più questo modello diventa anche un capo strategico da sfoggiare non solo sulla battigia o a bordo vasca, in piscina: il bello di un costume intero è la sua versatilità che lo rende anche un ottimo body da abbinare un paio di jeans.

Per quanto riguarda le tante declinazioni del costume intero, sbizzarrisciti pure scegliendo la palette cromatica e i dettagli che preferisci. Dai lacci incrociati dietro alla schiena al tessuto con texture a costine, hai l'imbarazzo della scelta. E mai l'imbarazzo perché sarai sempre bellissima!

1 di 3 - Costume intero con logo (GUCCI)

Credits: Gucci 2 di 3 - Costume intero sgambato con lacci dietro alla schiena (MANGO)

Credits: Zalando 3 di 3 - Costume intero con texture a costine (OYSHO)

Credits: Zalando

A tutta fantasia!

Il fascino di un bel costume monocolore è indubbio, tuttavia sceglierlo in una fantasia ricca di personalità conferisce un twist di energia al look da non sottovalutare.

L'ideale sarebbe optare per costumi reversibili, con un lato tinta unita e l'altro decorato da un disegno particolare. Altrimenti alterna a un costume monocolore un modello con motivi fashion e non stuferai mai la spiaggia!

Tra le fantasie più cool di quest'anno, sul podio ci finiscono quelle animalier, la botanical e i disegni geometrici. Con un bikini a stampa leopardata sarai graffiante quanto basta (anzi: molto di più!); con un costume decorato con foglie e fiori ossigenerai ogni tuo outfit; con le righe sarai bon ton e impeccabile.

1 di 5 - Pezzo sopra costume a righe (ESPRIT)

Credits: Esprit 2 di 5 - Slip costume a righe (ESPRIT)

Credits: Esprit 3 di 5 - Costume intero con fantasia botanica (PIECES)

Credits: Zalando 4 di 5 - Pezzo sopra costume in fantasia leopardata (YAMAMAY)

Credits: Yamamay 5 di 5 - Pezzo sotto costume in fantasia leopardata (YAMAMAY)

Credits: Yamamay

I modelli dal design retrò

Una tendenza dell'estate 2021 è quella del revival di costumi d'antan. Il beachwear targato anni Cinquanta è una chicca a cui non puoi rinunciare, specialmente se ami lo stile vintage.

Da sfoggiare sono non solo i tipici costumi interi, poco sgambati e con fantasie marinière squisitamente francesi: anche i bikini sono da considerare, basta sceglierli con lo slip a vita alta e un top che segue i dettami dell'estetica Fifties!

Fatti aiutare anche da dettagli come passamaneria, bottoni dorati, fiocchi e fantasie in stile vintage.

1 di 4 - Costume due pezzi dal design vintage, con bottoni dorati e tasche (BALMAIN)

Credits: Mytheresa 2 di 4 - Costume intero con fantasia retrò (DIOR)

Credits: Dior 3 di 4 - Costume a stampa floreale con ruches sul top e slip a vita alta (LOS TRAPITOS AL SOL) 4 di 4 - Costume intero con righe bianche e blu in stile marinière (PETIT BATEAU)

Credits: Petit Bateau

Costume sgambato, per essere super sexy

Viceversa, c'è chi preferisce ai modelli retrò quelli iper contemporanei che fanno della sgambatura accentuata il pezzo forte. Quindi il pezzo sotto è il pezzo forte, in caso di bikini...

Un trend che piace molto è quello del due pezzi o dell'intero sgambatissimo, un modo per mettere "tanta carne al fuoco", come si suol dire.

Questi modelli riescono a conferire una notevole dose di sensualità, inoltre hanno il pro di modellare meglio la silhouette: grazie a un effetto ottico, la sgambatura creerà un'illusoria sinuosità maggiore rispetto ai costumi dal taglio più dritto. Quindi un costume sgambato è un perfetto compagno della prova costume! Love, love, love!!

1 di 4 - Pezzo sopra costume multicolore nella palette dei pastelli, con slip sgambato (CALZEDONIA)

Credits: Calzedonia 2 di 4 - Slip costume multicolore nella palette dei pastelli, con slip sgambato (CALZEDONIA)

Credits: Calzedonia 3 di 4 - Costume intero sgambato con effetto wrap (ZARA)

Credits: Zara 4 di 4 - Costume intero sgambato a righe verticali (H&M)

Credits: H&M

Diamoci un taglio: la tendenza cut-out

Dulcis in fundo, il trend dei trend per i costumi dell'estate 2021: il cut-out! Così come la moda è stata stregata da questa tendenza, anche la moda mare ha accolto a braccia aperte i dettagli ritagliati. Dal due pezzi all'intero, i modelli di swimwear più cool di stagione mostrano pezzi mancanti, in un puzzle fashion irregolare che farà impazzire tutti quanti.

Un costume dal design ritagliato è immediatamente un biglietto da visita da fashionista in vacanza, quindi se volete fare comunella con altri esemplari della vostra specie non dimenticatevi di sfoggiare il cut-out. Anzi, diciamolo meglio: ritagliate uno spazio al cut-out!

1 di 4 - Costume intero con dettagli cut-out (MISSONI MARE)

Credits: Mytheresa CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90 2 di 4 - Costume intero con dettagli cut-out (MOSCHINO)

Credits: Moschino 3 di 4 - Pezzo sopra costume da bagno con dettagli cut-out (TERRANOVA)

Credits: Terranova 4 di 4 - Slip costume da bagno con dettagli cut-out (TERRANOVA)

Credits: Terranova