A nche la moda scende in campo, come ogni anno, per il mese della prevenzione al seno e propone alcune collezioni e capsule per la ricerca.

Ottobre è il mese della prevenzione al seno, e anche la moda per l'occasione scende in campo a sostegno del mese rosa con una pluralità di iniziative. Non sono pochi i brand, infatti, che hanno realizzato alcune collezioni per affrontare questa battaglia insieme ai medici. Anche perché se acquisterai capi delle capsule dedicate aiuterai la ricerca sul cancro e le organizzazioni non-profit come la Fondazione Airc e la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Il 19 ottobre, in particolare, è la Giornata Internazionale contro il cancro al seno, un motivo in più per sostenere la ricerca scientifica ed essere vicina a tutte le donne che ogni giorno lottano per la vita. Alcuni marchi hanno anche pensato di realizzare una linea di prodotti confortevoli da indossare dopo l’operazione.

Tanti anche i progetti come “Pink is Good” della Fondazione Umberto Veronesi che si pone due grandi obiettivi: educare alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori. Ma non solo. Invitare sempre più persone a fare sport perché, oggi più che mai, è uno degli aspetti fondamentali per essere in salute.

Ma vediamo insieme le iniziative dei brand che hanno sposato questa causa.

Lookiero

Anche Lookiero scende in campo per sostenere questa battaglia con la campagna #conunpiccologesto. Quest'anno affianca il Fondo Edo Tempia, una realtà nata a Biella e attiva da quarant'anni che sviluppa programmi di ricerca, di prevenzione e cura dei tumori. Lookiero organizza alcuni appuntamenti live su Instagram con esperti e influencer per sensibilizzare le donne. In particolare sui gesti che bisogna fare per contrastare il tumore al seno. Se acquisterai la box - che per l'occasione si tinge di rosa - riceverai anche un vademecum sulla prevenzione.

Kiabi

Per l'ottobre rosa KIABI ad esempio ti propone una collezione di felpe e t-shirt per sensibilizzare tutte le donne e aiutare la Fondazione KIABI Life che sostiene anche i progetti di solidarietà. Così per ogni capo che acquisterai contrassegnato dal nastrino rosa, sarai vicina a tutte le donne colpite da questo male che hanno bisogno di un recupero fisico, psicologico e sociale. Le felpe e le t-shirt lanciano messaggi a tutti come "Strong Proud" e "Love Yourself Check Your Boobs" e ti ricordano di eseguire i controlli necessari per prevenire il cancro.

Cotonella

Anche i brand di intimo propongono intere collezioni dedicate al mese rosa. Cotonella, ad esempio, ancora una volta rinnova la sua partnership con la Fondazione Umberto Veronesi. Quest'anno coinvolge tutti i prodotti della linea Cotonella Intimo Naturale che sono molto confortevoli da indossare.

Primark

Primark, invece, ha realizzato una linea di prodotti pensati appositamente per le donne che sono state sottoposte all'intervento chirurgico o alle quali è stato diagnosticato il cancro al seno, tra cui i reggiseni post-operatori che uniscono la comodità allo stile che sono stati testati da un gruppo di pazienti malati di cancro. Primark inoltre sostiene le organizzazioni non-profit in tutto il mondo come la Fondazione AIRC in Italia. La collezione comprende anche una selezione di articoli "Primark Cares" realizzati con cotone riciclato o sostenibile e poliestere riciclato.

Rosato

"Pink is Good" il progetto della Fondazione Umberto Veronesi coinvolge anche i brand di gioielli come Rosato che per l'occasione propone cinque charms in edizione limitata a sostegno della ricerca scientifica. Sono cinque preziose coccinelle in argento con placcatura oro ispirate alle diverse caratteristiche della donna: Forza, Grazia, Protezione, Sensualità e Gentilezza. Acquistando uno charm, infatti, potrai sostenere il progetto e la ricerca scientifica e diffondere la cultura della prevenzione. Eseguendo regolarmente lo screening per individuare la malattia nelle primissime fasi.

Calligaris

Per ricordare l'ottobre rosa, colore associato da sempre alla femminilità ma anche alla lotta contro il cancro al seno, ci sono persino alcuni marchi che hanno lanciato le collezioni per arredare la tua casa. Come gli animaletti di Calligaris che sono realizzati in ceramica per dare un tocco in più alla tua casa, parte del ricavato sarà devoluto a favore della LILT.

