U na selezione dei profumi che raccontano l'amore attraverso le note più dolci e sensuali, il regalo perfetto per San Valentino 2021

Il regalo più gettonato per San Valentino? Un profumo, senza dubbio. Ma per andare sul sicuro, è necessario conoscere alla perfezione i gusti della persona amata. Ci sono però delle fragranze che parlano d'amore in maniera pressoché universale, puntando su note dolci e avvolgenti come la vaniglia, senza trascurare un tocco di sensualità con accordi muschiati e ambrati. E poi, cosa c'è di più romantico del dichiarare i propri sentimenti con una lettera d'amore olfattiva? Questo sembra proprio il momento perfetto per far spazio alle emozioni e riappropriarci di una dimensione intima in cui ritrovare benessere e felicità, anche e soprattutto attraverso i nostri sensi. Se sei in cerca del regalo perfetto per la tua lei, abbiamo selezionato per te i migliori profumi per San Valentino 2021 da regalare.

Acqua dell'Elba

Uno speciale gift set di profumi per San Valentino 2021, con la eau de parfum Classica per lei e una mini size nella versione per lui, per condividere le stesse emozioni olfattive in coppia. Per questa occasione, inoltre, è possibile far personalizzare il profumo con le iniziali della persona amata o un messaggio d'amore unico.

Coco Mademoiselle Eau Privée

L'iconica fragranza della maison si reinventa come fragranza per la notte, un profumo da usare nell'intimità, e quale migliore occasione di San Valentino per sfoggiarlo? Le note del gelsomino e della rosa, iper femminili, si fanno più sensuali grazie all'accordo muschiato.

Salvatore Ferragamo Parfums Signorina Ribelle

Un gelato alla vaniglia irresistibile, che reca con sé i ricordi più dolci del primo amore, con un tocco di irriverenza e di spensieratezza che non può lasciare indifferenti. Il packaging? Irresistibile con il fiocco Vara color fucsia.

Gucci Guilty Love Edition MMXXI

L'imaginifica visione dell'amore secondo Gucci all'insegna della libertà di amare chi vogliamo, superando le convinzioni e vivendo la vita e le emozioni in maniera autentica, senza costrizioni. Le note floreali di lillà e violetta sono annunciate da accenti freschi di mandora e pepe rosa, per chiudersi sulle note morbide del patchouli e dell'ambra.

Jo Malone Scarlet Poppy

Una nuova Cologne Intense nel colore più emblematico dell'amore, con una speciale confezione per San Valentino, per chi ama le emozioni regalate dai profumi floreali. Tutta la bellezza dei papaveri rossi inglesi viene esaltata dall'iris, dalle note di orzo e dalla dolcezza della fava tonka.

L'Occitane L'Amour en Provence

Un cofanetto speciale realizzato dall'illustratore Quentin Monge per San Valentino, con tutti i profumi più amati della Provenza. La Eau de Toilette celebra gli alberi di ciliegio in fiore del sud della Francia, un vero e proprio inno al romanticismo. Nel cofanetto trovi anche un gel mani e un gel doccia, dalle texture sensoriali.

Charlotte Tilbury Scent of a Dream

Il racconto olfattivo di un sogno, che celebra la femminilità e la sensualità. Una vera e propria fragranza empowering per celebrare la bellezza di ognuna di noi. La struttura chypre è da sempre sinonimo di eleganza, con note fresche e agrumate in apertura, un cuore floreale di gelsomino, tuberosa e violetta, e note di fondo che esaltano il calore della pelle.

Kilian Paris Love, Don't Be Shy Extreme

Una fragranza che celebra ed esalta la sensualità portata all'estremo, dalle note dolci e ammalianti. L'apertura frizzante fa strada a un cuore tenero di rosa e caprifoglio, per poi chiudersi su note di vaniglia, marshmallow, ambra e note di muschio animale.

L'Erbolario Vaniglia e Vaniglia e Zenzero

In occasione di San Valentino, un graditissimo ritorno per tutte le amanti del brand. Vaniglia e Vaniglia e Zenzero tornano in versione profumo e linea corpo abbinata. Un'idea regalo perfetta per celebrare San Valentino in tutta dolcezza.

Maison Tahité VaneXstasy

Non c'è dubbio che la vaniglia sia la nota olfattiva del momento, oggetto di ricerca anche da parte della profumeria selettiva. Maison Tahité ha costruito un intero racconto attorno alla vaniglia, questa interpretazione particolarmente calda e sensuale è perfetta come idea regalo per San Valentino.

Masque Milano Madeleine

Una creazione di profumeria artistica parte della serie "Le Donne di Masque", dal bouquet femminile e romantico che ci riporta con la mente alle strade parigine e ai più dolci ricordi del passato, come quello di un Mont Blanc gustato in una patisserie di Rue de Rivoli.

Maison Françis Kurkdjian À la rose

Un'ode fresca e leggiadra al fiore simbolo dell'amore e della femminilità, la fragranza perfetta per festeggiare San Valentino e aprirsi alla primavera con un profumo che regala un'immediata sensazione di benessere e gioia di vivere.

Narciso Rodriguez For Her Musc Noir

Una nuova, sensualissima, interpretazione di uno dei profumi femminili più amati in assoluto. For Her si rinnova con accenti fruttati di prugna e un tocco di pelle scamosciata per rendere ancora più sensuali le note muschiate.

Bottega Verde Amore

Una eau de toilette luminosa, per celebrare l'amore più romantico. Con un cuore di rosa di maggio e fiore di pesco è la fragranza ideale per chi ama le note fiorite primaverili, senza rinunciare alla morbida dolcezza della fava tonka.

Replay Signature Lovers

Un profumo di coppia, in versione femminile o maschile, da regalare e regalarsi, per celebrare il proprio amore. La fragranza femminile unisce un cuore floreale di rosa agli accenti fruttati del ribes nero, esaltati dalla vaniglia floreale e dal patchouli.

Yves Rocher Oui a l'amour

Una fragranza dolce e femminile perfetta se la tua lei è un'inguaribile romantica, dove le note di rosa e fava tonka sono rese più luminose dall'angelica e dal cedro.

Amouage Blossom Love Hair Mist

Un'alternativa al classico profumo? Una hair mist nel bouquet più amato, il profumo per capelli può essere vaporizzato più volte nell'arco della giornata per aumentare il sillage e avvolgersi in una nube sofisticata ma non per questo meno sensuale.

