D alle t-shirt con le stampe "ti amo" agli zainetti con i cuori… E poi tanti must have originali (e stilosi!) per la casa e lo sport.

Parola d'ordine: romanticismo! Ma non solo. Anche stile. Tutto quello che ci vuole nel giorno di San Valentino 2021. Ma qual è il regalo ideale per te? In realtà ci sono tante idee regalo per San Valentino 2021, da selezionare a seconda dei tuoi gusti e della tua personalità. Pronta a ispirare il tuo lui?

Se sei una romanticona doc, daresti qualsiasi cosa per una t-shirt con la scritta "ti amo" (lo sappiamo, scripta manent). Avanti anche alle borse e alle scarpe red passion, alla lingerie con bacini oppure a "tema hearts". Oltre alla moda (e ai tuoi look) ci sono tanti accessori di tendenza per fare sport anche a casa .

Ma questo è solo un piccolo accenno dei regali che potrai farti fare dal tuo compagno, specie se conosce i tuoi gusti alla perfezione!

Per le amanti della moda

Rosso, che passione! È il colore principe di questo giorno così romantico. Regna sovrano su tutti i capi e gli accessori, dai giubbotti in pelle in stile "glam rock" alle scarpe eleganti come i sandali o sportive come le sneakers. Per allenarti anche a casa, specie in questo periodo di pandemia o per una corsa all'aria aperta. Rosso anche sulla lingerie, decorata da cuori e da baci a profusione. O magari su quel costume che potrai indossare anche come body. Il tuo lui conosce sicuramente i tuoi gusti... Dovrai avere senza dubbio il tuo must have "fashion".

Per le amanti dello sport

L'obiettivo numero uno per essere sempre in forma? Allenarsi! Sì, ma con stile...Anche a casa. Via libera quindi agli attrezzi che sono molto utili per praticare sport. Un esempio? Il tapis roulant è di certo fra i più usati (e anche fra i più amati!). Ma non solo. Ormai è diventato un vero e proprio oggetto di design che completa il tuo arredamento. Ti piace allenarti all'aria aperta? Avanti dunque alle mountain bike. Se invece vuoi fare un tuffo nella tua infanzia dovrai avere assolutamente i pattini a rotelle...Rosa, da vera Barbie girl!

Per la tua "home sweet home"

La pandemia è anche un modo per ripensare ai nostri spazi. Prenderci cura di noi stesse e dare un tocco personalissimo alla propria casa. Dovrà essere senza dubbio stilosa e accogliente specie se vivi con il tuo compagno. Via libera a tanti oggetti, un dono speciale fatto con il cuore. Proprio come quelli stampati sulle tazze da latte o da caffè mentre guardi il tuo telefilm preferito. Finanche baci sul portaincenso e fiori come i papaveri red passion sui piatti. Per una cena molto romantica!

Per le fan della tecnologia

Non ti perdi neanche una tendenza in fatto di tecnologia? E il tuo compagno lo sa benissimo. Per una vera fan dell'hi-tech non possono mancare tra le idee regalo di San Valentino 2021 le cuffie bluetooth, utilissime anche per andare a correre e intanto ascoltare la tua musica preferita. Oppure quella fotocamera o videocamera portatile per immortalare i momenti più romantici con il tuo lui.

E adesso che sai proprio tutto sui regali di tendenza per questo San Valentino 2021 non ti resta che sfogliare la gallery che abbiamo preparato per te!

