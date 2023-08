A palazzo, a zampa, tempestati di paillettes, ma anche in pelle o con profilature a contrasto: quali pantaloni indosserai la prossima stagione? I look delle sfilate moda autunno-inverno 2023/2024 sono ricche di ispirazione, prendi spunto e passa all'azione

Non resta che cedere al loro fascino: i pantaloni moda autunno-inverno 2023/2024 ci hanno già conquistate, lasciandoci fantasticare su look eleganti e cool al tempo stesso. In questa guida ti proponiamo 5 tendenze che definiranno il guardaroba della prossima stagione.

I pantaloni a palazzo, per il perfetto look da ufficio

Dritti e a palazzo, dotati di vestibilità impeccabile per un perfetto rientro in ufficio. I pantaloni protagonisti delle sfilate moda autunno-inverno 2023/2024 ci chiamano a indossarli con camicie a contrasto e capospalla leggeri (in primis, il trench), proprio come avvistati in passerella da Fendi dove l’uniforme da lavoro si carica di tutto il fascino dello stile minimal chic. Ancor più “corporate” e austero è invece lo spirito che domina i pantaloni a palazzo portati in passerella Ferragamo, perfetti con giacca e cappotto coordinati.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferragamo autunno-inverno 2023/2024.

Tendenza pelle, per un accento rock

Facciamo largo alla tendenza pelle, anche lei protagonista delle sfilate moda autunno-inverno 2023/2024. I pantaloni sono suoi complici, li ritroviamo infatti in passerella da Alberta Ferretti, dove vengono portati alla massima espressione del rock. Sinonimo di glamour e ribellione (quanto di libertà), ecco i pantaloni di pelle essere abbinati a top in maglia a rete e in pieno mood #FreeTheNipples. Occhi puntati anche alla vita bassa: siamo davvero pronte per il suo ritorno in scena? A puntare invece verso l’ombelico e oltre è Andreadamo, la casa di moda italiana che propone pantaloni di pelle effetto metallizzato, da indossare con maglie dallo scollo a barca cromaticamente in palette.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alberta Ferretti autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreadamo autunno-inverno 2023/2024.

Con profilature a contrasto

E se i pantaloni a tinta unita sono un classico senza tempo da avere assolutamente nel guardaroba, ecco l’aggiunta di questa stagione: i pantaloni con profilature a contrasto. Come si portano? Semplicemente, richiamando nel look anche il colore che va a dettagliare i nostri alleati protagonisti. È quanto accade in passerella da Victoria Beckhm: l’ex Posh Spice – oggi direttrice creativa della casa di moda che porta il suo nome – ha presentato a Parigi una collezione con pantaloni neri con profilature bianche. Genny gioca invece con il bianco e il color crema, due nuances che insieme ci ricordano le fondamenta dello stile in chiave quiet luxury.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Victoria Beckham autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Genny autunno-inverno 2023/2024.

A zampa

Bentornati, pantaloni a zampa. Certo, per chi li ha nel cuore sin dai tempi della Hippie Revolution, i pantaloni a zampa non hanno mai smesso di rivestire un ruolo molto speciale nel guardaroba. Ebbene, il momento di dargli gloria e onore più che mai è arrivato: in passerella a New York da Michael Kors, abbiamo visto i pantaloni a zampa indossati in look monocromatici, con top monospalla, cintura in pelle nera e maxi borsa portata a mano. Roberto Cavalli – maison oggi guidata dal direttore creativo Fausto Puglisi – ci invita invece a sperimentarli in chiave patchwork, con maxi felpe abbinate.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Michael Kors Collection autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Roberto Cavalli autunno-inverno 2023/2024.

I pantaloni di paillettes

Cerchi un look glamour ed elegante per la sera? Aspetta a scegliere obbligatoriamente un vestito. Dalle tendenze delle sfilate autunno-inverno 2023/2024 emerge un altro diktat assoluto: i pantaloni tempestati di paillettes, lustrini e cristalli. Sono glamour, certo, su questo non c’è dubbio. È per questo che ti consigliamo di indossarli di sera e nelle circostanze più speciali. La prima ispirazione arriva da Balmain, dove il direttore creativo Olivier Rousteing li abbina a top in tulle e velluto, con colletti oversize e altrettanti cristalli. La nonchalance parigina si fa invece strada in passerella da Chanel: i pantaloni di paillettes nere trovano spazio sotto un T-shirt bianca (con l’iconica camelia, fiore amatissimo da Mademoiselle Gabrielle), stratificata sotto una maglia dolcevita a righe. Quale dei due ti piace di più?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balmain autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel autunno-inverno 2023/2024.