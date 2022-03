8 trucchi per vestire low cost ma sembrare high fashion

Vestire bene senza spendere troppo? Si può, con questi facili accorgimenti per far sembrare i tuoi outfit low cost più raffinati

Ti è mai capitato di aggirarti nello store di una grande catena di abbigliamento low cost e vedere fascinose signore ben vestite, con al braccio l’ultimo modello di una borsa griffata e costosissima? Magari ti sei chiesta perché una donna con quelle disponibilità economiche si aggiri tra capi a piccoli prezzi. Ebbene, la risposta è che tutte noi, quando possiamo, amiamo spendere poco per vestirci, amiamo cambiarci più spesso, e amiamo fare l’affare che tutte le amiche ci invidieranno. Comprare low cost è divertente, liberatorio, gratificante, e non dà sensi di colpa. Certo il rischio di scegliere i capi sbagliati è sempre in agguato. Così come il rischio di sembrare molto "cheap". Cosa fare? Ti sveliamo 8 trucchi imperdibili che faranno del tuo outfit un look lussuoso.

Pronta a imparare a creare il tuo stile d'alta moda senza spendere una fortuna?

1. Occhio alla taglia

Qualsiasi capo, caro o economico che sia, se della taglia sbagliata (e non parliamo del voluto oversize) ti fa apparire trascurata. Così come l’opposto. Fai attenzione al fitting, ovvero a come ti calza un capo addosso. Deve accarezzare perfettamente la tua silhouette, anche nel caso in cui tu sia curvy. E se è della tua taglia ma fa qualche vuoto o è troppo lungo portalo subito dalla sarta per cucirlo sulle tue curve. Vedrai che anche un solo centimetro può fare una grande differenza!

2. Colori sì, ma non troppi

Troppi colori in un outfit fanno confusione e aggiungono peso visivo al corpo. Quindi se non sei una maga degli abbinamenti e non sai bene quali colori stanno bene con il tuo incarnato, punta su outfit monocromatici o sul tono su tono, che è raffinatissimo e ti aiuta ad allungare e sfinare la figura.

3. Attenzione ai dettagli

Un trucco infallibile per far sembrare un capo più costoso di quello che è, è modificarne i dettagli. Un esempio: hai acquistato una deliziosa camicina bon ton ma i bottoni, che sono anonimi e di plastica, la fanno sembrare “cheap”? Vai in merceria e scegline di particolari, sostituiscili e... il gioco è fatto. Divertiti pure con le applicazioni preziose!

4. Aggiungere un capo (o accessorio) importante

Hai acquistato un intero outfit low cost? Un modo per fare un “up-grading” immediato di immagine è inserire nella tua mise un pezzo molto bello. Che siano le scarpe, oppure la borsa, oppure un gioiello, o ancora un capospalla. Basta un pezzo azzeccato di qualità per dare una svolta totale al tuo look e farlo sembrare high fashion, anche se il resto del look è low cost.

5. Il potere della geometria

Tutto ciò che è “a punta” o squadrato, o a stampe geometriche, fa apparire capi e accessori come qualitativamente superiori. Vuoi acquistare delle nuove ballerine? Sceglile a punta invece che arrotondate. Stai scegliendo una nuova borsa invernale? Opta per un bauletto dalle forme squadrate e ben strutturata. Vuoi toglierti lo sfizio di un abito stampato? Lascia stare i soliti fiori e osa una stampa geometrica, raffinata e dai colori particolari.

6. Stirare, stirare, stirare

Più i capi che indossi sono perfettamente puliti e stirati e meglio è. Un capo low cost stropicciato, non fresco di lavaggio e stiratura, sembrerà ancora più “cheap” di quello che è. Spendi 5 minuti in più per la stiratura e ci guadagnerai in stile!

7. L'importanza degli occhiali da sole

Un bel paio di occhiali da sole fascianti modello Jackie O' hanno il potere di far sembrare persino un outfit sporty, più chic e ricercato, l’hai mai notato? Degli occhiali da sole che si armonizzano bene con il tuo viso e il tuo look sono un accessorio fantastico per completarlo e renderti più interessante. Scegline un paio con lenti scure, dettagli in metallo dorati o silver, perché no magari anche un “occhiale gioiello” più estroso e prezioso. Vedrai quanto aiuta a farti percepire più “expensive” anche se il tuo outfit è “cheap”!

8. Che il beauty look sia impeccabile

Per completare il tuo look non può mancare un tocco di sapiente make-up. Se vuoi apparire sofisticata vige la regola “less is more”. Punta su un incarnato perfetto, occhi definiti da mascara intenso, e labbra laccate di un tocco di rossetto rosso per far apparire i tuoi denti splendenti!

Essere ben vestita e avere un bel look non può e non deve essere una questione economica, ma piuttosto di furbizia e buon gusto!