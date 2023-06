È un classico senza tempo ed è persino unisex: significa che puoi "rubarla" anche dal guardaroba maschile. Ma poiché le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2023 ne hanno fatto un focus imprescindibile, noi non ci faremo trovare impreparate: ecco le migliori maglie polo da comprare adesso

Non dire che non ti avevamo avvisata: la maglia polo è un must-have, perché facile da abbinare e capace di trascendere totalmente il concetto di stagionalità. Sarà anche uno dei cavalli di battaglia della moda primavera-estate 2023, ma acquistarne una adesso ti darà soddisfazione in tutte le stagioni a venire. È per questo che, se non ne hai ancora una, abbiamo stilato la guida shopping alle maglie polo da comprare adesso. Non senza prima scoprire come indossarla!

I look dalle sfilate moda primavera-estate 2023

Prendi un classico del guardaroba unisex e fanne una reinterpretazione creativa, sensuale, squisitamente femminile: ecco l'approccio al concetto di polo secondo le sfilate moda primavera-estate 2023. Il nostro excursus tra i modelli di tendenza comincia guardando al look proposto da Anteprima: la polo si priva dei suoi bottoni a favore di un profondo scollo a V.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Anteprima primavera-estate 2023.

Puro minimalismo invece in passerella da Tibi: linee dritte e spalle quasi boxy definiscono il fascino di questa maglia polo. La forza del look? I colori: la tonalità pastello del nostro must-have riecheggia nella forza cromatica dei pantaloni cargo rosa fragola, resi ancor più speciali dalla lucidità del raso.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tibi primavera-estate 2023.

Consentici poi una variazione sul tema: la casa di moda Etro ha trasformato la polo in un vestito declinato in un'ammaliante sfumatura degradé che vira dal rosa pastello al giallo passando per il verde e la nuance nocciola, e il risultato è superlativo. Da indossare con clogs (sì, gli zoccoli sono tornati per restare!) e maxi tote bag.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Etro primavera-estate 2023.

Guida shopping: le polo da comprare ora

Ed eccoci alla guida shopping, dai modelli classici alle rivisitazioni inaspettate della maglia polo. Tutte le nostre proposte sapranno darti immensa soddisfazione in fatto di styling: sta a te scegliere la vestibilità (morbida o aderente?) e i colori protagonisti della tua estate 2023. Divertiti a sperimentare i look color blocking se sceglierai la maglia polo in versione monocromatica. Se invece le proposte in crochet e maglia a rete ti hanno già conquistata, ricorda: lascia che siano regine assolute del look!

Cotone, a tinta unita, Max&Co. (€109)

Cropped e a righe, United Colors of Benetton (€59,95)

Maglia traforata oversize, Simon Miller x Mango (€59,99)

In cotone traspirante, Ralph Lauren (€139)

Di crochet multicolor, Zara (€49,95)

In cotone piqué, Oysho (€25,99)

Corta e in stile tennis, H&M (€19,99)

50% cotone rigenerato e 50% cotone organico, Rifò (€75)

In piqué di cotone, Moncler, su MyTheresa (€185)

100% cotone, Tory Sport (€285)

In maglia traforata 100% cotone, Motivi (€69,90)

Ha la cerniera, COS (€69)