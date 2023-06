Maturità al via, oggi la prova di italiano: le tracce

L 'esame di maturità è iniziato per 536.008 studenti. Da Quasimodo a Piero Angela, da Moravia alla Fallaci: i ragazzi delle superiori impegnati nella prova di italiano

Maturità al via: oltre 536.000 studenti alle prese con la prima prova, quella di italiano. Sono coinvolte 14.000 commissioni, per un totale di 27.895 classi. Si torna alla formula pre-Covid, con due scritti e un colloquio. Tra le tracce scelte Quasimodo, Moravia, Piero Angela, un brano di Oriana Fallaci, l’idea di nazione, l’attesa nell’era di WhatsApp, una lettera all’ex ministro Bianchi.

Maturità, la prova di italiano

Alle 8.30 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato sul

suo sito la chiave per aprire il plico telematico della prima prova scritta, con le tracce del tema di italiano.

Sette tracce per gli studenti

La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del

testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Da Quasimodo a Oriana Fallaci

Ecco le 7 tracce decise dal ministero. Per l'Analisi del testo (tipologia A): «Alla nuova luna» di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da «Gli Indifferenti». Per il Testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, «L'idea di Nazione»; Piero Angela, «Dieci cose che ho imparato» e Oriana Fallaci, «Intervista con la storia». Per il tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al ministro Bianchi sull'esame di Maturità e Marco Belpoliti con «Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp».

Il ministro: vivere maturità con entusiasmo

"E' un momento importante per 530.000 ragazze e ragazzi, è un momento di passaggio, in cui si tirano le somme di un percorso che, per la grande maggioranza dei giovani è durato 13 anni. Ci si apre ad una vita nuova, è un momento che deve essere vissuto con entusiasmo e con serenità". Così, in diretta su Rtl 102.5, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell'esame di maturità.

Meloni: ricordo ansia ma affrontatela a testa alta

"È arrivato il giorno degli esami di Maturità, ricordo l'ansia ma quello che succede oggi ve lo ricorderete per tutta la vita. Affrontatelo a testa alta, in bocca al lupo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inviando il suo "in bocca al lupo a tutti i maturandi" attraverso un reel su Instagram.