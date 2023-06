Maturità 2023, il giorno della seconda prova scritta

A l classico un brano di Seneca, allo scientifico problemi con le funzioni per la seconda prova dell'esame di maturità

Dopo il tema di ieri, al via la seconda prova scritta della maturità che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. 536.008 studenti si cimentano su tracce elaborate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (lo scorso anno le avevano preparate le singole commissioni d'esame), che variano a seconda dell'indirizzo e delle materie.

Al liceo classico è uscito un brano di Seneca "Chi è saggio non segue il volgo". La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è stato proposto invece al liceo scientifico. Il voto previsto per il secondo scritto è di massimo 20 punti. La durata varia a seconda dell'indirizzo: 6 ore al classico, 4-6 ore scientifico e linguistico e tre giorni per 6 ore al giorno all'artistico.

I numeri della maturità 2023

Dalla prossima settimana, inizieranno gli orali. Le commissioni (che tornato ad essere composte da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni) sono 14.000, per un totale 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è Licei 267.758; Istituti Tecnici 173.892; Istituti Professionali 94.358. Per gli studenti che quest'anno affrontano la maturità nei comuni delle aree alluvionate dell'Emilia-Romagna, le prove d'Esame saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare.

Maturità, un brano di Seneca al classico

Al liceo classico, è stato scelto per la versione di latino un brano di Seneca intitolato "Chi è saggio non segue il volgo", tratto da "Lettere morali a Lucilio". Lo scritto mette in luce come la ricerca del favore della folla non porti alla felicità ma alla rovina. Seneca mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla vita in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore. Seneca - segnala il portale Skuola.net - non veniva proposto dal 2017 e sale al primo posto della "classifica" degli autori più proposti alla Maturità dal dopoguerra a oggi: con 16 "apparizioni" eguaglia infatti Cicerone, assente dal 2009. Nell'ultimo esame di Stato pre-pandemia era stato infatti proposto un brano di Tacito.

Maturità, problemi con funzioni allo scientifico

La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è stato proposto al liceo Scientifico. Si tratta di problemi dall'approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre "ruota quadrata", secondo quanto segnala il sito Skuola.net. Per quanto riguarda gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico, diversi di questi riguardano l'analisi matematica - dall'applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria (es. dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine - rende noto il sito Skuola.net -, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

A Scienze Umane Morin e Bachelet

Al liceo per le Scienze Umane, per l’indirizzo scienze umane, la traccia prevede due parti. La prima parte è un brano tratto dall'opera "Il metodo. Etica" di Edgar Morin. La seconda parte è invece incentrata su un estratto dagli "Scritti Civili" di Vittorio Bachelet.

La seconda prova negli altri licei

Prima lingua e cultura straniera sono i temi per il liceo linguistico. Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il liceo musicale; Tecniche della danza per il liceo coreutico.

Maturità, la prova negli istituti professionali

Negli istituti professionali la prova verte su competenze specifiche. Istituti tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing"; Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", per "Informatica e Telecomunicazioni", Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l'articolazione "Viticoltura ed enologia". Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell'istruzione degli adulti): Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo "Servizi commerciali"; Tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali", articolazione Industria.