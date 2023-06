Maturità, quanto hanno preso vip, politici e artisti?

D a Chiara Ferragni a Matteo Renzi, da Carlo Conti a Tania Cagnotto: ecco come si sono diplomati i "famosi"

Emozionante rito di passaggio o vero e proprio incubo, la maturità è uno dei passaggi adolescenziali che restano impressi per tutta la vita. Il voto non sempre corrisponde al valore reale della persona, ma ci resta "attaccato", se non altro nella memoria, come imperituro vanto oppure immeritata débâcle. Ma come hanno passato la "matura" gli ex ragazzi che ora occupano gli scranni della politica oppure hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo? Dai 60/60 di Giorgia Meloni ai 78/100 di Chiara Ferragni, ecco le votazioni dei vip secondo Skuola.net, il portale solito indagare sul passato studentesco dei famosi.

I voti dei politici alla maturità

Elly Schlein e Maria Elena Boschi

Fra i leader di partito (attuali o ex) Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte ed Enrico Letta hanno ottenuto il massimo punteggio (60/60) alla maturità. Anche Elly Schlein può vantare una media di 6/6, la votazione più alta del cantone svizzero dove si è diplomata, vincendo inoltre il premio Maraini per i migliori risultati dell’anno per il suo indirizzo.

L'ex Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha ricevuto addirittura un riconoscimento speciale dalla commissione. Fra gli ex ministri Luigi Di Maio ha ottenuto un 100/100 così come Roberto Speranza un 60/60. Poco sotto, Patrizio Bianchi, ex Ministro dell’Istruzione, ha ricevuto un ottimo 56/60. Diplomatasi con 100/100 anche la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dovuto accontentare di un 48/60.

Diplomati fra musica, tv e spettacolo

Carlo Conti

Fra i "secchioni" del mondo dello spettacolo, Skuola.net cita il cantautore siciliano Giovanni Caccamo che si è diplomato al Liceo Scientifico con un 100 e lode. Anche Leo Gassman è riuscito a portarsi a casa un ottimo 96/100 al liceo classico. Niente male anche Lorenzo Fragola, cantautore e vincitore dell’ottava edizione di X-Factor, diplomatosi con 85/100. Fra i big della tv, spicca il 60/60 di Carlo Conti e l'egregio 52/60 di Maria De Filippi. Uscita eccellente dalle superiori anche per la conduttrice e giornalista Cristina Parodi, che si è diplomata con 60/60.

La cantautrice Federica Abbate, e l'attrice Francesca Chillemi hanno chiuso l’esperienza scolastica con 67/100. Chi non ha un bel ricordo della maturità è Diana Del Bufalo, uscita con un risicato 60/100. Così come la conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu che si è dovuta accontentare del minimo indispensabile per guadagnarsi il diploma di Liceo Scientifico a indirizzo Informatico, dichiarando Skuola.net: "Ricordo che appena è finita mi si è alzata la febbre a 38 per quanto ero tesa".

Maturità, come sono usciti gli sportivi

Tania Cagnotto

Tra gli sportivi, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri ha ottenuto un ottimo 80/100, così come ex schermidore Aldo Montano un egregio 54/60. L'ex tuffatrice Tania Cagnotto si è diplomata con 67/100. L'ex attaccante Mario Balotelli ha chiuso con il minimo: 60/100. Nel 2017 si parlò a lungo di Gigio Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain, che dopo aver rinunciato agli esami quell’anno per una vacanza, riuscì a rimediare con un bel 70 l’anno successivo.

La maturità dei protagonisti del web

Fra le star del web, l'imprenditrice da 30 milioni di followers Chiara Ferragni ha chiuso le superiori con un 78/100 al liceo classico. Gabriele Vagnato, creator e tiktoker tra i più seguiti dalla Gen Z, ha conseguito un 93/100, ma ricorda ancora l'ansia che visse durante quella famigerata "maturità delle buste". Il trio di youtuber degli Autogol ha rivelato - ospite di Skuola.net - di aver vissuto una maturità piuttosto serena. Così è stato per Michele Negroni e Alessandro Iraci, che hanno sostenuto la maturità nel 2006. Lorenzo Trolli, ultimo membro del trio, l’ha sostenuta nel 2008 e anche lui l’ha ricordato con entusiasmo.

I famosi senza diploma

Damiano David, frontman dei Måneskin

Alcuni volti noti dello showbiz non hanno mai affrontato la maturità, preferendo concentrarsi sulla carriera artistica. Nessun diploma per i rapper Emis Killa e Fedez. Così come per Damiano David, il frontman dei Måneskin che dopo tre bocciature al liceo linguistico ha deciso di dedicarsi alla musica. Anche Blanco e Sangiovanni, che avrebbero dovuto sostenere la maturità nel 2022, hanno abbandonato la scuola senza nemmeno optare per uno studio da privatisti. Nel campo del cinema, Kim Rossi Stuart ha lasciato il liceo artistico per dedicarsi alla recitazione.