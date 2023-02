Addio Elena Fanchini: il mondo dello sci è in lutto

È morta a 37 anni l'ex sciatrice Elena Fanchini. Da tempo lottava contro un tumore. Di recente Sofia Goggia le aveva dedicato il trionfo in discesa a Cortina

Elena Fanchini, ex campionessa di sci, si è arresa al tumore che la affliggeva da anni. La sciatrice aveva soltanto 37 anni. Nel corso della sua carriera ha vinto due gare di Coppa del Mondo in discesa libera (Lake Louise 2005 e Cortina d'Ampezzo 2015) e conquistato un argento mondiale (Bormio 2005). Ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi. La sua ultima gara, il superg di coppa in Val d'Isere nel 2017.

La malattia annunciata nel 2018

L'ex azzurra, classe 1985, è morta nella sua casa di Solato, in provincia di Brescia. Aveva annunciato la propria malattia alla vigilia dei Giochi invernali di Pyeongchang 2018, ai quali aveva dovuto rinunciare. Aveva sconfitto il tumore ed era tornata sulle piste.

Il breve rientro e l'infortunio

Ma il ritorno agli sci era durato poco: una caduta in allenamento a Copper Mountain con frattura del perone l'aveva costretta tra le lacrime a dover rinunciare ancora. Elena si era ripresa ancora una volta. Era stata operata e aveva rimesso gli sci ai piedi durante le feste di Natale del 2019. Il ritiro definitivo, annunciato assieme alla sorella Nadia, nell'aprile 2020.

Il ritorno della recidiva

Nell'estate dello scorso anno purtroppo è tornata la recidiva e le condizioni dell'azzurra sono man mano peggiorate.

Le "Fanchini sisters"

Nata a Lovere (Bs) il 30 aprile 1985, l'ex discesista della nazionale italiana era la sorella maggiore di altre due sciatrici di alto livello, Nadia (argento iridato nel 2013) e Sabrina.

L'annuncio nel giorno dell'oro della Bassino

La notizia della morte di Elena Fanchini è giunta nella giornata in cui Marta Bassino ha vinto il secondo oro dei Mondiali di Meribel-Courchevel.

I funerali di Elena Fanchini

I funerali si terranno sabato 11 febbraio alle ore 10.30 presso la chiesa di San Giovanni Battista in Solato.

La dedica della Goggia alla Fanchini

Recentemente Sofia Goggia le aveva dedicato il trionfo in discesa a Cortina: "Questa vittoria la dedico ad Elena Fanchini che sta vivendo di nuovo un momento difficile con la sua malattia. Mi aveva chiesto il pettorale rosso, le ho voluto dare di più" aveva dichiarato la bergamasca per la sua ex compagna. "Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso" aveva commentato la Fanchini.