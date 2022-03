Alina Kabaeva: chi è l’ex ginnasta amante di Putin?

A lina Kabaeva a 38 anni è una delle donne più influenti in Russia: ex atleta, oro olimpico ad Atene nel 2004, modella e parlamentare, la presunta amante di Putin sarebbe nascosta in Svizzera con i quattro figli avuti proprio dal presidente russo

Alina Kabaeva, ex atleta russa con un oro olimpico alle spalle, modella e parlamentare della Duma, è stata una delle donne più influenti della Russia di Vladimir Putin. Ed è oggi una delle più chiacchierate. Nata 38 anni fa nella Capitale dell'Uzbekistan, è nota alle cronache mondane per essere la presunta "amante" del presidente.

D'altro canto sono molti i capi di Stato che vantano una lunga schiera di amanti. E a fare notizia non è certo il fatto che Putin abbia o meno una vita parallela. Fa notizia, piuttosto, il fatto che Alina Kabaeva sia ora nascosta in Svizzera (tutt'altro che neutrale) dopo l'invasione russa dell'Ucraina, con i suoi (e di Putin) quattro figli.

Ufficialmente il presidente russo ha solo due figlie. Si tratta di Marija Putina, nata nel 1985, e Ekaterina Putina, nata nel 1986 a Dresda, entrambe avute dall'ex moglie Ljudmila Škrebneva Putina. Putin e Ljudmila si sono separati dopo un divorzio consensuale (viene da pensare quanto sia stato consensuale), come annunciato in via ufficiale il 6 giugno 2013. Le bambine, da piccole, hanno frequentato la Scuola tedesca di Mosca finché Putin non è stato nominato Primo ministro nel 1999. Da allora, per questioni di privacy, nessuna delle due porta il cognome del padre: Maria ha infatti scelto di portare il cognome Vorontsova, Ekaterina invece Tikhonova.

Ma il presidente russo avrebbe, appunto, avuto altri quattro figli da Alina Kabaeva. Il primogenito di 13 anni, la seconda di 10 e le due gemelle di sette anni. In realtà, nessuno può permettersi (forse nemmeno noi) di confermare che l'ex oro olimpico ad Atene sia stata (o sia tuttora) l'amante, la compagna o addirittura la fidanzata del presidente della federazione russa. Spesso, però, la donna è stata vista in compagnia del presidente, anche in occasioni mondane e ufficiali e la paternità dei suoi quattro figli è stata costantemente attribuita (senza smentite dai diretti interessati) a Putin.