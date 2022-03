Olena Zelenska: la first lady ucraina che si batte contro Putin

A rchitetta, scrittrice, autrice e attivista ucraina, Olena Zelenska oggi resta vicina al marito e al suo popolo ed è diventata un’eroina della resistenza all’invasione russa

Olena Zelenska, moglie di Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, è in prima fila insieme al suo popolo a combattere contro il leader russo Putin che da una settimana ha dichiarato guerra all'Ucraina. Poche ore fa ha pubblicato un commovente video su Instagram in cui mostra il mondo il suo popolo: «Ora l'Ucraina siamo tutti noi».

Oggi la 44enne (madre di due figli, Aleksandra di 17 anni e Kiril di 9) è costretta, esattamente come il marito Volodymyr Zelensky, presidente ucraino e leader della resistenza nel suo Paese, a comunicare attraverso i canali social e non più dai microfoni alle platee. Su Instagram la First Lady ha 2,1 milioni di follower ed è proprio sul suo profilo che ha scritto, appena iniziata la guerra, un post in cui racconta chi è e che cosa intende fare. «Sono Olena Zelenska, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin».

Qui Olena in alcune foto prima che scoppiasse il conflitto.

Solo una settimana fa le foto la ritraevano nella normalità. Oggi Olena non si mostra ma posta immagini del suo Paese.

Olena e il marito Volodymyr oggi si trovano in due località diverse e segrete: entrambi hanno scelto di rimanere in Ucraina - avrebbero potuto scappare all'estero grazie alla protezione e a un passaggio offerti dagli americani - e dimostrare di esserci fino in fondo per un popolo e un Paese che sostengono e incoraggiano a resistere ogni giorno. Lo fanno attraverso brevi collegamenti video registrati dai loro bunker. Come ha raccontato lo stesso Zelensky in un videomessaggio, la coppia è riuscita a vedersi tre giorni fa, a metà guerra, in gran segreto e per poco tempo, per poi separarsi di nuovo.

Olena Zelenska è sempre stata una donna discreta, impegnata in diverse cause come a fianco dell'Unicef o in numerosi programmi culturali istituiti in Ucraina a favore di bambini e adolescenti ma anche delle donne. In un'intervista a Vogue, che le aveva dedicato la copertina nel 2019, ha dichiarato: «Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell'ombra. Non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio carattere. Ma al momento opportuno so quando intervenire».

Detto, fatto. Quando c'è stato bisogno di tirare fuori gli artigli Olena non ha esitato: «Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina». E ancora, in un altro post scrive: «Miei cari ucraini! Vi guardo tutti. In tv, per strada, su Internet. Vedo i vostri post e video. E sapete una cosa? Siete incredibili! Sono orgogliosa di vivere con voi nello stesso Paese!».

La first lady ucraina è nata nel 1978 a Kryvyi Rih, una città situata a 130 km a sud-ovest di Dnipro. È architetta, scrittrice e autrice oltre che attivista. Ha infatti studiato architettura all'università della sua città prima di cambiare la sua specializzazione in sceneggiatura. Ed è stato proprio durante gli studi universitari che ha conosciuto Volodmymr, che all'epoca era uno solo uno studente di giurisprudenza con velleità politiche e artistiche. Olena ha co-fondato una casa di produzione chiamata Studio Kvartal 95 e ha scritto diversi spettacoli e film andati in onda in Ucraina: in molti programmi il protagonista è stato proprio il presidente ucraino, che per diversi anni si è dedicato alla carriera di attore. Pensate: si dice che dietro gli sketch di Volodmymr ci fosse proprio la moglie.