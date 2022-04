Ambra Angiolini: l’amore, i figli, il cinema e la pole dance

M entre aspettiamo di vedere Ambra Angiolini nel romantic drama di Ozpetek Le fate ignoranti, scopriamo come l'ex ragazzina di Non è la Rai ha affrontato i momenti più duri della sua vita, tra scrittura, cinema, famiglia e training

Ambra Angiolini torna con una serie che promette di incantare i cuori: Le fate ignoranti. È stato proprio il regista Ferzan Ozpetek che l'ha voluta (ancora una volta) in questo difficile ruolo a fianco di Anna Ferzetti, Cristiana Capotondi e Luca Argentero. Ma, d'altro canto, il successo della Angiolini sul grande schermo è legato proprio all'incontro con Ozpetek: con lui ha lasciato la Ambra della televisione e ha fatto il salto di qualità diventando un'attrice completa, stimata e amata.

Ambra Angiolini, aveva fatto il suo esordio cinematografico proprio grazie a Ferzan Ozpetek nel 2006 con la pellicola Saturno Contro, ed è stata più che felice di ritrovare al suo fianco il regista: «Professionalmente Ferzan ti regala sempre qualcosa. Con lui vivi, non hai bisogno di recitare. Anche quando sta zitto, ti dà qualcosa. Devo tutto a quest’uomo», ha raccontato l'attrice romana.

Aspettiamo solo di vederla in questo nuovo ruolo nel romantic drama tratto dall'omonimo film campione d'incassi del 2001.

La Ambra scrittrice

Ambra Angiolini si è raccontata nel suo primo romanzo dall'evocativo titolo "InFame" che esprime tutta la sua "fame", insaziabile, nei confronti non solo della vita ma anche quella fisica che l'ha portata a disturbi alimentari come la bulimia.

La sua era una fame d’amore che doveva colmare e che, oggi, ormai guarita, si sente di raccontare «perché ci sono tante persone che hanno bisogno di capire che si può superare. Bisogna cercare il proprio cibo, che non è quello reale ma è un cibo diverso. È una malattia vera e una società che impone un solo modello è una società che consegna questa malattia agli adolescenti e alle persone più fragili».

Il vuoto interiore di Ambra è stato colmato dalla nascita dei suoi figli, che le hanno permesso di soddisfare quell'insaziabile desiderio: «Quando sono rimasta incinta di mia figlia Jolanda la fame d’amore si è finalmente placata e con la nascita di Leonardo tutto si è stravolto. Sono stati la mia rinascita».

Fisico scolpito con la pole dance

La pole dance è una disciplina completa, che richiede una preparazione fisica e tecnica ma anche un lavoro interiore, volto a rafforzare la fiducia in se stesse e l'autostima. Ecco perché chi pratica la pole si trasforma sia fisicamente che psicologicamente.

Ed è ciò che è successo ad Ambra che in tutina fasciante total white, capelli legati in un elegante chignon e piedi nudi, mostra sui social un fisico più snello e scolpito che mai. La pole dance è uno dei training più in voga del momento (la adorano anche Valentina Ferragni, Britney Spears e Pink).

E la palestra dove si allena Ambra è quella bresciana di Enrico Filippini, ballerino e pole dancer noto nel settore della danza.

Da Renga ad Allegri: gli amori di Ambra

Per i fan della coppia Ambra Angiolini e Francesco Renga non hanno mai smesso di amarsi. In realtà, i due si sono lasciati nel 2015 dopo 13 anni insieme e due figli, Jolanda e Leonardo. Dopo la dura crisi e i litigi di cui hanno raccontato gli stessi protagonisti, c'è stato il "riavvicinamento" e la decisione direstare uniti e vivere vicini - «Viviamo a un rampa di scale di distanza», ha detto il cantante bresciano. D'altro canto l''amore non era svanito: si era solo trasformato e le strade si erano ormai separate.

Dopo la fine della relazione con Renga, l'attrice sembrava aver trovato l'amore quando al Taormina Film Fest si era presentata al braccio del modello Lorenzo Quaglia. Ma, a quanto pare era un fuoco di paglia durato solo una manciata di mesi.

Poi è arrivato mister Massimiliano Allegri a far perdere la testa ad Ambra. Un amore durato quattro anni e finito malamente quando lui l'ha lasciata per un'altra donna. Ambra - dobbiamo dirlo, una gran signora - che ha incassato il colpo (e pure un immeritato tapiro) si è tolta qualche sassolino dalla scarpa durante la trasmissione "Michelle Impossible" in cui le due donne evidenziavano proprio i loro errori. «2017, oggi che siamo nel 2022 posso dire che mi ero proprio sbagliata» ha sottolineato Ambra Angiolini in quello che è parso a tutti un chiaro riferimento alla relazione con Massimiliano Allegri.

