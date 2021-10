Angelina Jolie con i figli sul red carpet del film Eternals

A ngelina Jolie schiera la famiglia al (quasi) completo alla premiere mondiale di Eternal a Los Angeles: tutti in passerella come ai tempi pre-Covid (manca solo Pax il secondogenito)

Momenti di gloria per Angelina Jolie che si è presentata sul red carpet della prima mondiale del film Eternals a Los Angeles insieme alla famiglia (quasi) al completo. Per l'uscita hollywoodiana, la prima post-pandemia, la bella attrice che negli ultimi anni, dal chiacchierato divorzio da Brad Pitt si è dedicata solo a lavoro, famiglia e beneficenza, ha sfoggiato un ampio abito fluttuante della collezione Balmain Resort 2022 dai toni marrone glacé. Il tutto accompagnato da gioielli di design firmati Tiffany&Co.

Anche se, a dire il vero, a catturare l’attenzione è stato un "chin-cuff" e cioè un accessorio posizionato tra il labbro e il mento. Insomma, un po’ l’equivalente per la bocca di quello che è l'ear-cuff per l'orecchio. Il look non ha ottenuto consensi unanimi, forse perché più moderno e grintoso degli ultimi eterei abiti a cui ci aveva abituati, ma le è certamente valso il premio come miglior scelta stilistico-futurista.

A scatenare i flash dei fotografi sul tappeto rosso però non è stata solo l'attrice californiana ma anche la figlia adottiva Zahara che, a 16 anni, ha scelto per la serata un abito "pescato" proprio dall'armadio di mamma Angie. E chi non lo ha fatto almeno una volta nella vita! Solo che quando tua madre è una star di Hollywood nel suo guardaroba capita di trovare un abito sfoggiato la notte degli Oscar: Zahara ha infatti "rubato" il vestito firmato Elie Saab Couture (un bellissimo long dress color champagne impreziosito da dettagli scintillanti) usato dalla mamma nel 2014. «I miei figli indossano capi vintage mescolati a pezzi del mio armadio, abbiamo riciclato spesso le mie vecchie cose riadattandole in chiave moderna», ha dichiarato la Jolie a Entertainment Tonight.

Anche Shiloh Nouvel, la prima figlia naturale avuta da Brad Pitt, che oggi non si fa più chiamare John ed è tornata a vestire da ragazza, ha scelto un vestito indossato precedentemente dalla mamma. Per l'occasione, l'abitino a sottoveste impreziosito da una lunga fila di bottoncini, è stato modificato, accorciandolo e giocando con scampoli di stoffa per regalargli un allure più decisa.

Oltre a Zahara e Shiloh, sul red carpet di Eternals c’erano anche Maddox e i gemelli Vivienne e Knox. Unico assente, Pax, secondogenito dell’ex coppia d’oro di Hollywood a cui non piace apparire tanto da disertare quasi sempre gli eventi mondani.

