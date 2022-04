I n oltre 50 anni di carriera Barbra Streisand ha venduto quasi 160 milioni di dischi e recitato per il cinema. Ha avuto tre mariti e molti flirt, tra cui il principe Carlo e Omar Sharif

Due premi Oscar, dieci Grammy Award, cinque Emmy, un Tony Award e ben 11 Golden Globe. Questi i riconoscimenti della cantante, attrice, regista e produttrice cinematografica Barbra Streisand che il 24 aprile festeggia il suo 80esimo compleanno.

Barbra Streisand: 50 anni di carriera e il disco del 2021

Un carnet ricco di trionfi e una carriera di oltre mezzo secolo che l'ha consacrata a star nell'Olimpo hollywoodiano. Barbra Streisand infatti è considerata una delle attrici più complete del panorama internazionale. Ma se da tempo ormai si è ritirata dallo schermo, il suo ultimo disco, Release me, è targato 2021 ed è uscito in piena pandemia.

Ipa 1 di 16 Ipa 2 di 16 Ipa 3 di 16 Ipa 4 di 16 Ipa 5 di 16 Ipa 6 di 16 Ipa 7 di 16 Ipa 8 di 16 Ipa 9 di 16 Ipa 10 di 16 Ipa 11 di 16 Ipa 12 di 16 Ipa 13 di 16 Ipa 14 di 16 Ipa 15 di 16 Ipa 16 di 16

Barbra Streisand dal cinema alla musica

Nonostante il grande successo, Barbra Streisand non è mai stata una tipa da tappeto rosso. Una di quelle che si agghinda di tutto punto per mostrarsi in pubblico. Non ne ha mai avuto bisogno, perché i suoi lavori parlano chiaro. I suoi più importanti ruoli cinematografici (Ma papà ti manda sola?, Hello Dolly, Come eravamo, Funny Lady, e poi i romanticissimi È nata una stella e Il principe delle maree che ci hanno fatto letteralmente sognare e piangere) così come la sua musica e il suo potente timbro di voce (The Way We Were e Woman in Love sono i suoi più grandi successi) raccontano la vita di una donna forte e determinata. Di un personaggio che si è fatto strada in un mondo e in un'epoca dominata dagli uomini e dalle band come i Beatles e i Rolling Stones.

Quasi principessa con il flirt col principe Carlo

«Se avessi giocato bene le mie carte sarei diventata principessa», aveva raccontato in un'intervista degli anni Settanta confermando le voci del famoso flirt con il principe Carlo. L'eterno erede al trono d'Inghilterra ha conosciuto l'attrice e cantante sul set del musical Funny Lady e in una recente intervista ha confessato di «non aver mai dimenticato la sua singolare vitalità, la sua voce, il suo talento».

Barbra Streisand e i suoi tanti amori

Ma il principe di Galles non è l'unico flirt della Streisand. Si racconta che abbia avuto molte relazioni con i suoi compagni d'avventura durante la sua lunghissima carriera: da Robert Redford a Ryan O'Neal, da Robert De Niro a Seth Rogen fino a Omar Sharif con cui è quasi convolata a nozze.

Ma si è sposata tre volte: la prima con l'attore Elliott Gould, da cui ha avuto un figlio, Jason nato nel 1967, poi con Jon Peters per oltre 15 anni e, infine, dal 1998 è sposata con l'attore James Brolin.

1 di 2 2 di 2

L'impegno sociale di Barbra Streisand

Convinta sostenitrice del partito democratico, Barbra Streisand presiede una Fondazione che porta il suo nome e che si occupa di diritti umani e libertà civili, ma anche di preservare l'ambiente e la salute del Pianeta. La cantante e attrice non ha mai nascosto le sue simpatie politiche e nel giardino della sua casa di Malibù, il 6 settembre 1986 ha organizzato una raccolta fondi per i candidati democratici prima delle elezioni. Erano 500 gli invitati e ognuno ha pagato la cena 10mila dollari (stiamo parlando degli anni Ottanta!). Da allora le sue raccolte fondi per le presidenziali sono un appuntamento immancabile.