Bianca Balti nuda dopo la mastectomia: la cicatrice

L a modella Bianca Balti fa un augurio “diverso” su Instagram e si mostra nuda con i segni dell’intervento di mastectomia, eseguito per prevenire il tumore al seno dopo la diagnosi di mutazione genetica BRCA1

«Nuovo anno, nuova me». L’augurio di Bianca Balti per il 2023 è diverso, perché la modella italiana di fama internazionale è diversa e non esita a scriverlo. E a mostrarsi, come ha fatto su Instagram, dove la 38enne di Lodi ha postato una foto di lei nuda, con in bella mostra le cicatrici della mastectomia alla quale si è sottoposta di recente e di cui aveva raccontato sui social, prima e dopo l’intervento.

Dalla sua casa di Los Angeles, dove è tornata dopo il periodo trascorso in ospedale i primi di dicembre, è voluta tornare a parlare dell’operazione che ha subito, per prevenire un eventuale tumore al seno.

La nuova vita di Bianca Balti

Volto serio, ma sereno, sguardo intenso come sempre, capelli sciolti lungo le spalle, Bianca Balti si è voluta mostrare nuda ai follower, ma soprattutto ha voluto essere immortalata con le cicatrici della mastectomia in primo piano, scrivendo: «Cats might have 10 lives after», «Dopo tutto i gatti potrebbero avere 10 vite».

Di sicuro per lei è una nuova vita o almeno un nuovo capitolo, quello dopo l’intervento preventivo per ridurre il rischio di tumore, che ha deciso di affrontare pensando alla sua famiglia e alle due figlie: «Non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla» aveva spiegato, infatti, prima dell’operazione, avvenuta lo scorso 8 dicembre negli Usa.

IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 3 di 23 IPA 4 di 23 Getty Images 5 di 23 Getty Images 6 di 23 - Bianca Balti con un completo gonna rossa e camicia di OVS attends the opening ceremony and premiere of 'La La Land' during the 73rd Venice Film Festival at Sala Grande on August 31, 2016 in Venice, Italy. 7 di 23 Getty Images 8 di 23 - Bianca Balti ha scelto un abito-trench di Jean Paul Gaultier per OVS. Forse troppo ispettore Gadget Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 14 di 23 Getty Images 15 di 23 - Chi: Bianca Balti in Alberta Ferretti

Ci piace perché: ha scelto un look romantico molto raffinato Getty 16 di 23 - «Mi sono sempre immaginata mamma, fin da piccola: la mia maternità è stata voluta, anche se non programmata. Magari professionalmente non era proprio il momento giusto, ma quando ho scoperto di essere incinta ero felicissima. Per un anno ho allattato mia figlia e mi sono dedicata quasi esclusivamente a lei, ho lavorato pochissimo». Ogni volta che la top model Bianca Balti parla sui social del suo essere mamma scatena una polemica. Durante la sua seconda gravidanza – questo commento si riferisce alla sua prima “dolce attesa” –, la Balti ha preso 20 chili. Sono seguite numerose foto su Instagram del suo corpo più morbido e altrettante interviste in cui si lamentava, lei che è pigrissima, della necessità di fare sport per recuperare il peso forma. Stesso scalpore per le immagini delle figlie. Di quella più grande alcuni suoi followers avevano notato l’eccessiva magrezza, così come sono stati poco teneri con quella più piccola, in un ritratto in cui la bambina appariva un po’ spettinata. Il quadro generale, invece, è di una famiglia dolcissima, anticonformista – vivono a Marbella – e stilosa. Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 - Bianca Balti, modella. Instagram 22 di 23 - Qui Bianca sulla spiaggia di Marbella con la piccola Mia, appena nata Instagram 23 di 23 - La nascita della piccola Mia, avuta dal compagno Matthew McRae. - La nascita della piccola, avuta dal compagno Bianca era già mamma di una bambina, Matilde, nata nel 2007 dal suo precedente matrimonio con il fotografo Christian Lucidi.

L’operazione preventiva contro il tumore al seno

D’altra parte la modella non è l’unica star ad aver scelto la strada della prevenzione, di fronte alla possibilità di andare in contro a un tumore al seno. Era stata la stessa Balti, la scorsa estate, a raccontare sulla sua newsletter della diagnosi di mutazione genetica BRCA1 che le era stata fatta.

Si tratta di una condizione che aumenta il rischio di andare incontro a un tumore al seno, ma anche alle ovaie. Si tratta della stessa mutazione che ha spinto anche Angelina Jolie a sottoporsi all’asportazione dei seni.

Bianca Balti, le separazioni e gli ovociti congelati

Per la Balti, quindi, una scelta coraggiosa, sia nel volersi mostrare dopo la mastectomia, sia nel decidere per l’asportazione dei seni, andando incontro a non poche critiche da parte dei fan. Le stesse critiche non avevano risparmiato la Jolie.

Ma d’altra parte la modella non è nuova a scelte controcorrente. Come quando ha annunciato di aver congelato gli ovociti, nonostante sia già madre di Matilde e Mia, le figlie di 15 e 7 anni.

La prima è nata nel 2007 dal matrimonio con il fotografo Christian Lucidi, sposato un anno prima e dal quale poi la top model si è separata nel 2010.

Nel 2015, invece, è nata la secondogenita dal compagno dell’epoca, Matthew McRae, con cui si era sposata due anni dopo Laguna Beach. Ma anche il secondo matrimonio è naufragato (in questo caso dopo appena cinque mesi), pare a causa del lavoro di lei.

Oggi Bianca Balti risulta ufficialmente single, ma proprio questa condizione, insieme alla consapevolezza di doversi occupare delle figlie, l’ha spinta alla decisione della mastectomia.