Bill Cosby è libero: uscito di prigione per un errore

L a Corte Suprema della Pennsylvania ha riconsiderato un accordo fatto oltre un decennio fa dai legali dell'attore così Bill Cosby esce di prigione. I social insorgono: «Uno scandalo»

Un errore procedurale. Un semplice, forse banale, sbaglio ha reso l'attore 83enne Bill Cosby un uomo libero. Il "Papà d’America", così come era stato definito per anni dopo aver interpretato il ruolo del dott. Cliff nella serie di grande successo degli anni Ottanta, I Robinson, è stato infatti rilasciato dal carcere della Pennsylvania dove stava scontando la sua condanna di dieci anni di reclusione per violenza sessuale multipla. Non solo Bill Cosby non è stato ritenuto innocente rispetto alle accuse di molestie e di stupro da parte di oltre 50 donne narcotizzate e violentate ripetutamente e non è risultato "non colpevole" di fronte a questi gravissimi reati, ma un cavillo a cui si sono aggrappati i suoi avvocati gli ha perfino ridato la libertà dopo soli due anni e mezzo di detenzione.

«Come è potuto accedere?», si chiedono in queste ore gli americani (na non solo) indignati. «Una vergogna», gridano molte donne e uomini sui social. La Corte Suprema ha scoperto che l’ex attore ormai caduto in disgrazia, aveva ottenuto dall'allora procuratore della contea di Montgomery, tale Bruce Castor, la garanzia a non essere incriminato per le presunte molestie nei confronti dell’ex giocatrice di basket della nazionale canadese Andrea Constand, che nel 2005 diventò la principale accusatrice - all'epoca dei fatti lavorava presso la Temple University dove Cosby era parte del consiglio d'amministrazione - in cambio di ulteriori confessioni.

L’attore afroamericano si era detto disposto a scontare l’intera pena di dieci anni nel carcere di massima sicurezza di Philadelphia pur di non riconoscere le sue colpe: «Sono innocente», ha sempre detto Mr Robinson. Eppure il giudice Steven O'Neill lo aveva definito «un predatore sessuale violento» quando l'accusa aveva sottolineato come l'imputato non avesse mai dimostrato alcun rimorso. La legge americana, inoltre, assicura i predatori sessuali in un registro "speciale" che comporta il monitoraggio di ogni spostamento e l'obbligo di sottoporsi a trattamenti psichiatrici. Cosby si era perfin rifiutato di frequentare il programma di recupero perché "innocente".

Uno schiaffo per tutte le vittime la sentenza di scarcerazione. Ma soprattutto un duro colpo per il movimento #MeToo che aveva fatto del caso-Cosby una delle prime pietre miliari prima di Harvey Weinsten.