Billie Eilish incontra i fan italiani

I n occasione dell’uscita del suo nuovo album “Happier than Ever”, il prossimo 29 luglio la popstar americana sarà in diretta da Los Angeles per un evento online esclusivo. Tutte le informazioni per partecipare

C’è molta attesa per il secondo album in studio di Billie Eilish, Happier than Ever, che uscirà il prossimo 30 luglio. Dopo lo strepitoso successo del suo album di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, uscito a marzo del 2019, che l’ha resa la più giovane artista nella storia della musica nonché la prima donna in assoluto ad aggiudicarsi la vittoria nelle quattro categorie principali, la giovane popstar americana, oggi 19enne, è pronta a celebrare il suo ritorno.

Ha già pubblicato tre singoli tratti dal suo nuovo lavoro – tra cui la ballata “Your Power” e il nuovo singolo “Lost Cause” – e si è presentata al pubblico in un’inedita versione pin-up sulla copertina di British Vogue, lasciandosi alle spalle i completi in stile hip hop che aveva indossato fino a questo momento, dichiarando di sentirsi finalmente a proprio agio nella sua femminilità. La bella notizia è che ora i fan italiani potranno incontrarla: il 29 luglio, infatti, Billie Eilish sarà in collegamento da Los Angeles e risponderà alle domande dei fan in un evento online esclusivo, l’unico in Italia.

Come partecipare all’incontro con Billie Eilish

L’incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di Happier than Ever + evento su Mondadori Store. In diretta dallo studio di Radio 105 – radio partner dell’evento – Max Brigante si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l’artista coinvolgendo alcuni dei fan collegati per i quali sarà possibile intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Billie Eilish. Qui ci sono tutte le informazioni utili per partecipare.

Happier than Ever è stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello Finneas a Los Angeles, conterrà 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati “Therefore I Am” (certificato Oro in Italia), “my future”, “Your Power”, brano accompagnato da un video diretto da Billie, girato nella Simi Valley e che oggi contra oltre 150 milioni di stream. L’evento sarà l’unica occasione per incontrare la cantante, seppur virtualmente, in attesa di un suo concerto nel nostro Paese.

Di seguito la tracklist dell’album:

Getting Older I Didn’t Change My Number Billie Bossa Nova my future Oxytocin GOLDWING Lost Cause Halley’s Comet Not My Responsibility OverHeated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy