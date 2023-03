Bruce Willis riappare sui social: commovente video di Demi Moore

F esta in famiglia allargata per il 68esimo compleanno di Bruce Willis. Nel video postato da Demi Moore, l'attore canta e chiacchiera con gli invitati

Party di compleanno a sorpresa per Bruce Willis, che nel giorno della festa del papà ha compiuto 68 anni. A festeggiare l'attore, cui è stata recentemente diagnosticata una demenza frontotemporale, c'era tutta la sua famiglia allargata, compresa l'ex moglie Demi Moore.

La prima volta di Bruce Willis in video dopo la diagnosi

In un video condiviso su Instagram Demi Moore ha postato una breve clip del momento in cui Bruce Willis spegne le candeline. Intorno a lui le figlie Rumer, Scout e Tallulah avute dalla Moore (i due sono stati sposati dal 1987 al 2000), l'attuale moglie Emma Heming insieme alle altre due figlie Mabel e Evelyn, nate dal secondo matrimonio.

Se si esclude la paparazzata a Santa Monica di qualche settimana fa, è la prima volta che il divo di Hollywood si mostra in pubblico dopo la diagnosi della malattia. Nella breve clip lo si vede intonare "Happy Birthday" insieme alla famiglia, di fronte alla torta di compleanno.

Il post di auguri di Demi Moore a Bruce Willis

"Buon compleanno BW - scrive Demi Moore - Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l'amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti", ha scritto Moore a corredo del video.

La moglie: "Ogni giorno momenti di tristezza e dolore"

Anche Emma Heming ha pubblicato un videomessaggio per condividere cosa significhi vivere con una persona con la demenza e senza nascondere la sua tristezza e il suo dolore. "A volte nella vita - dice - dobbiamo indossare i panni da adulti e affrontarlo. E' ciò che sto facendo. Ma ho dei momenti di tristezza e dolore ogni giorno, e lo sento anche oggi nel giorno del suo compleanno".

Aggiunge anche che al momento non ci sono cure per il male del marito, ma ha speranze per il futuro. "Con il progredire delle condizioni di Bruce - continua - speriamo che l'attenzione sui social media possa far chiarezza su questa malattia che ha bisogno di maggior ricerca e consapevolezza".

"Lui è puro amore"

Poi gli auguri al marito con un dolce video della vita al suo fianco. Dalla nascita delle figlie ai loro compleanni, passando per le vacanze e alla vita di tutti i giorni. "Lui è puro amore. È così amato e lo amerò sempre. Buon compleanno dolcezza", ha scritto su Instagram Emma Heming. "Il mio augurio di compleanno per Bruce è che continuiate a tenerlo nelle vostre preghiere e nelle vibrazioni più alte perché la sua anima sensibile dei Pesci lo sentirà. Grazie mille per amarlo e prendervi cura anche di lui".