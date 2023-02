Bruce Willis si aggrava: “Non riconosce più sua madre”

L e confessioni alla "Bild" del cugino della signora Marlene, mamma di Bruce Willis: "Non la riconosce ed è sempre più aggressivo"

Peggiorano le condizioni di Bruce Willis. L'attore, 67 anni, ritiratosi dalle scene a causa delle crescenti difficoltà cognitive, non riconoscerebbe più nemmeno sua madre.

Le confessioni raccolte dalla Bild

A raccontarlo in un'intervista alla "Bild" è Wifried Gliem, cugino della signora Willis, l'86enne Marlene. Al quotidiano tedesco l'uomo ha reso noti alcuni dettagli sulle attuali condizioni di salute del divo americano: "La madre di Bruce ci tiene aggiornati, chiamiamo una volta al mese. Dice che non è sicura che suo figlio la riconosca ancora".

La signora Marlene avrebbe riferito al cugino: "I suoi movimenti sono molto rallentati, con una costante presenza di una certa aggressività e non è più possibile sostenere con lui una conversazione normale. Comunque questo comportamento è tipico dei pazienti nelle stesse condizioni cliniche".

Gliem ha concluso dicendo di essere particolarmente triste per i figli e la moglie di Willis e per il dolore che stanno provando: "Scout e Tallulah sono due ragazze molto forti che ora sono lì per il loro papà, proprio come lui c'era per loro".

Bruce Willis ha cinque figlie: Evelyn e Mabel, rispettivamente 8 e 10 anni, avute dall'attuale moglie, l'ex modella britannica Emma Heming-Willis. Rumer (34), Scout (31) e Tallulah (29), dal suo matrimonio con l'attrice Demi Moore, da cui ha divorziato nel 2000.

La diagnosi: demenza fronto-temporale

Proprio recentemente, la famiglia allargata di Willis ha voluto aggiornare i fan sullo stato di salute dell'attore: "Da quando nel 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza fronto-temporale", si legge in un comunicato postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.

"Purtroppo le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Questo è doloroso, ma è anche un sollievo avere adesso una diagnosi chiara", continua la dichiarazione firmata da membri della famiglia di Willis, tra cui la moglie Emma Heming, la ex Demi Moore e le loro tre figlie.

In dicembre erano circolate indiscrezioni su un peggioramento della star di "Die Hard". L'afasia, che era stata la diagnosi iniziale, è una sindrome che rende difficile la parola e la comprensione del linguaggio. Sotto le feste dei Natale, scrive il "Daily Mail", l'attore si era riavvicinato all'ex moglie Demi Moore, mentre l'attuale consorte, Emma Heming, lo aiutava a comunicare con il resto della famiglia.

Le ultime apparizioni al cinema

In una carriera di 40 anni i film di Bruce Willlis hanno incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. L'attore è stato candidato a cinque Golden Globe (ne ha vinto uno per "Moonlighting") e tre Emmy (ne ha vinti due, oltre che per "Moonlighting" anche per un ruolo di "ospite" in Friends.

Negli ultimi anni Willis era apparso solo in film distribuiti direttamente su video. L'ultimo ruolo di rilievo al cinema nel 2019 con "Motherless Brooklyn" e in "Glass" di Shyamalan.