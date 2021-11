Celine Dion: gravi problemi di salute. Annullati tutti i concerti

L a cantante che ci ha fatto sognare con il brano "My heart will go on" dopo essere dimagrita eccessivamente ora è allettata con gravi dolori. È la stessa Celine Dion a rivelare la malattia sui social

Nel suo ultimo disco, uscito poco meno di due anni fa, dal titolo esplicito "Courage", Celine Dion raccontava di un periodo di grande difficoltà seguito alla perdita dell'amato René Angelil che aveva conosciuto all'età di 12 anni e che fin da subito aveva amato appassionatamente. «Di quegli amori che ne esistono uno su un milione», aveva raccontato sull'onda del successo poco dopo il matrimonio. Ma dalla malattia del marito, il produttore discografico canadese che aveva sposato nel 1994, la cantante di "My heart will go on" non si è mai del tutto ripresa: prima l'eccessiva magrezza vista inizialmente come la necessità di cambiare look dopo il grave lutto e dare una svolta differente alla propria vita, poi i grandi dolori fisici che l'hanno colpita.

Oggi, a 53 anni, Celine Dion è una donna completamente distrutta, allettata da settimane con «spasmi muscolari gravi e persistenti» che le impediscono di compiere qualsiasi banale azione quotidiana, figurarsi salire su un palco e tenere uno spettacolo di oltre due ore. A raccontarlo è la stessa cantante che annuncia sui suoi profili social di «avere il cuore spezzato» per essere impossibilitata ad esibirsi dopo che lei e il suo team avevano impiegato ben otto mesi per prepararsi allo show. Un dolore che i milioni di fan hanno immediatamente percepito e sono in moltissimi che in questi giorni stanno esprimendo tristezza e preoccupazione per la sua salute.

Getty Images 1 di 9 - All'inizio della loro storia d'amore la coppia ha deciso di nascondere la loro relazione per un lungo periodo a causa dei 26 anni di età che li separavano e del fatto che lui fosse un amico di famiglia. Getty Images 2 di 9 - È stato all'età di 12 anni che Céline Dion ha inviato il suo primo demo a René Angelil. Getty Images 3 di 9 - Da quel momento in poi, il produttore del Quebec non ha mai smesso di occuparsi della carriera del suo giovane prodigio. Getty Images 4 di 9 - Fu nel 1987, durante il suo primo tour internazionale, che la cantante diciannovenne parlò per la prima volta del suo legame con René Angelil, che frequentava già da un anno. Getty Images 5 di 9 - All'inizio la madre della cantante si oppose alla relazione a causa di questa grande differenza di età. Getty Images 6 di 9 - Fu finalmente nel 1991, e con l'approvazione della sua famiglia, che Céline Dion si fidanzò ufficialmente con René Angelil. Getty Images 7 di 9 - Nel dicembre del 1994 i due si sposarono in una sontuosa cerimonia. Getty Images 8 di 9 - Ebbero tre figli. Getty Images 9 di 9

Non si conosce esattamente l'entità della malattia di cui soffre la cantante ma le dichiarazioni dei parenti e amici alla rivista Here sono davvero poco rasserenanti: «Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. È anche dimagrita parecchio». E a nulla sono valse le parole della sorella Claudette che ha cercato di ridimensionare i toni affermando che non si tratta di nulla di drammatico e soprattutto «è temporaneo e mia sorella tornerà su un palco entro pochi mesi».

Celine Dion, che ha reso pubblico il suo stato di salute e le attuali condizioni che le impediscono di lavorare, ha ammesso che ora il suo unico obiettivo è quello di stare meglio: «Mi devo concentrare sulla ripresa. Voglio superare tutto questo il più velocemente possibile».

Non è la prima volta che si parla della salute precaria della cantante: un fortissimo dimagrimento aveva già fatto pensare al peggio nel 2019, ma l'uscita dell'album aveva messo a tacere i pettegolezzi. Oggi però, se le cose non migliorano, precisa una fonte interna alla famiglia a seguito del comunicato di annullamento del tour in programma a Las Vegas fino a fine febbraio, «potrebbe essere necessario fermarsi per un anno perché i sintomi sono più preoccupanti del previsto». E la famiglia è particolarmente in apprensione per i gemelli Eddy e Nelson, di soli 11 anni, che, dopo la morte del padre per un tumore alla gola, «vivono in simbiosi con la madre e il fratello maggiore (René-Charles che fa il rapper e ha seguito le orme dei genitori, ndr)».