Charlene di Monaco: l’anniversario di matrimonio e la malattia

L a principessa non potrà festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con Alberto di Monaco: è costretta in Sudafrica per complicazioni sorte dopo un’operazione. Ecco il messaggio d'amore per marito e figli

«Quest’anno per la prima volta non sarò con mio marito al nostro anniversario, e la cosa mi rattrista. Ma le conversazioni con Alberto e i bambini mi aiutano enormemente a mantenere l’ottimismo, anche se la loro presenza mi manca molto. Ho ricevuto la loro visita in Sudafrica ed è stato meraviglioso vederli, ora sono impaziente di riunirci tutti, presto». Questo il messaggio d'amore che la principessa Charlène Lynette Grimaldi ha inviato al marito, il Peincipe Alberto di Monaco e ai gemelli Gabriela e Jacques tramite il settimanale People.

Nessun gossip o separazione all'orizzonte, come insinuato dai maligni sudditi monegaschi che da tempo parlano di una crisi coniugale fra i due. E svelato anche il mistero sulle condizioni di salute della principessa con un nuovo e delicato passo: un comunicato ufficiale della famiglia Grimaldi ha infatti spiegato che la principessa, praticamente "scomparsa" dalla Costa Azzurra lo scorso gennaio, ed emersa solo per alcune foto legata a una campagna di sopravvivenza dei rinoceronti, è stata purtroppo sottoposta a un secondo intervento chirurgico alla testa (ecco spiegato anche il motivo del suo ultimo taglio rock-punk) e «resterà in Sudafrica a tempo indeterminato».

Charlene, che si trovava nel paese d'origine per occuparsi appunto di una delle cause della sua Fondazione, sta curando i postumi di una grave infezione otorinolaringoiatrica che a maggio ha richiesto un intervento chirurgico. Ma, come recita il comunicato, «ci sono state delle complicazioni e il 23 giugno è stata nuovamente sottoposta a una operazione al cranio».

«Felice anniversario Albert. Grazie per la benedizione dei nostri bellissimi bambini», scrive Charlene in calce a un breve filmato condiviso sui social che ripercorre tutti i momenti più belli della loro storia.