Ferragni e Fedez, Jovanotti e Savino: ecco i vip positivi al Covid

A nche i Ferragnez sono risultati positivi al Covid. E l'annuncio è arrivato dal profilo Instagram del cantante. Ma non sono gli unici vip a "combattere" contro il virus. Ecco i positivi e le star che lo hanno già superato

«Ciao a tutti. Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi». Con questo annuncio, sul suo profilo Instagram, Fedez ha annunciato che, insieme alla moglie Chiara Ferragni è risultato positivo al Covid. Nel video pubblicato, i Ferragnez indossano una mascherina Ffp2 nonostante siano ritratti sul divano di casa, proprio mentre spiegano come hanno scoperto di aver contratto il virus. E questo perché i figli, Leone e Vittoria, sono invece negativi. «Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. I bambini - non si sa come - per ora sono negativi», ha detto l'imprenditrice digitale.

«Dobbiamo indossare la mascherina in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini, dovendoli accudire. Quindi è una situazione un po' così… Fortunatamente noi siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione. Teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda», ha chiarito Fedez che ha ironicamente scherzato «C'è un dato positivo: farò il Capodanno a casa, e questa è una grande conquista personale».

Ma i due protagonisti della serie The Ferragnez (in onda su Prime) non sono gli unici a fare i conti col Covid.

«Io e @lorenzojova all'Omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera… grazie a tutti!», scrive il conduttore radiofonico Nicola Savino postando uno scatto assieme a Lorenzo Jovanotti, che solo ieri aveva annunciato su TikTok la positività di Savino. «Nonostante il tampone rapido avesse stabilito che non lo era. I tamponi rapidi non funzionano granché. Mi ha chiamato la sera Nicola, mi ha detto "stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo"», aveva scritto il cantante spiegando anche quali sintomi aspettarsi da questa nuova variante.

«I sintomi oggi non sono molto forti, sono stati molto aggressivi il primo giorno, avevo la febbre a 38 e molti dolori, oggi la febbre è scesa e sto meglio», ha detto in un video il cantante, «molto probabilmente perché sono vaccinato».

Sono quindi parecchi i protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di condividere con i follower la loro "battaglia" contro il Covid (probabilmente anche perché affetti da sintomi lievi). Ma sono anche tanti i vip toccati profondamente dalla malattia e che hanno visto dall'interno degli ospedali la "vera storia" del Coronavirus: Gerry Scotti, che si è ammalato durante la la seconda ondata; o Piero Chiambretti che ha perso la mamma per il Covid; Carlo Conti, positivo a fine ottobre così come l'amico di sempre Giorgio Panariello. E poi Iva Zanicchi, Federica Pellegrini, Alena Seredova, Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas e Ornella Vanoni, solo per citarne alcuni. Tutte celebrità che ce l'hanno fatta e che ora si impegnano a sostenere chi è impegnato a combattere il virus.