Racconta la tua storia – Corso di scrittura creativa

I l corso di scrittura creativa della scrittrice Sara Rattaro

In 6 lezioni la scrittrice Sara Rattaro ti spiegherà le tecniche narrative per raccontare la tua storia.

La vita di ognuno di noi è unica e per questo merita di essere raccontata. Scrivere di sé aiuta a capirsi, a sfogarsi e a rielaborare i fatti più importanti accaduti nella propria vita. Fa bene ed è incredibilmente stimolante: ma raccontare la propria esperienza in modo tale che smetta di avere solo un ruolo di conforto e si trasformi in un’opera narrativa e, per questo, sia fruibile anche da altri, è qualcosa che si deve imparare.

I ricordi, i fatti, i sentimenti, per quanto fondamentali, non sono sufficienti a creare una storia degna di essere letta dagli altri. Quello di cui abbiamo bisogno è la capacità di organizzare gli avvenimenti perché la trama diventi avvincente, il saper applicare gli elementi stilistici e i piccoli trucchi perché le descrizioni siano potenti e memorabili, il creare un protagonista che, per quanto ci assomigli, sappia affrontare la sua avventura senza la paura di essere sempre giudicato dagli altri. Nel vostro diario personale potete riportare quello che desiderate, ed è giusto che sia così, ma se avete intenzione di condividere le vostre esperienze con un pubblico di lettori, diventa necessario progettare la vostra storia in modo coerente e credibile.

Per regalare una vita narrativa alle nostre esperienze personali dobbiamo diventare noi stessi gli eroi della nostra storia, accettare una sfida, risolvere il dilemma che ci attanaglia e cercare di dimostrare al nostro pubblico non solo quello che proviamo, ma anche il coraggio che abbiamo impiegato per tirarci fuori dai guai. Non è quello che abbiamo sempre sognato? Credo proprio di sì, e vi assicuro che alla fine di questo percorso capiremo che dare una veste narrativa alla nostra storia non significa altro che raggiungere lo stesso obiettivo che si prefigge qualsiasi romanzo: emozionare e conquistare il lettore.

Per scrivere di noi, occorre trovare la giusta distanza. Come ha fatto Annie Ernaux nel suo libro Memoria di ragazza

Un corso a puntate

In questo corso a puntate impareremo a trovare il punto di vista giusto per illuminare la vostra esperienza, a dare una forma letteraria alle emozioni più importanti che viviamo, a costruire un personaggio credibile e a descrivere tutto quello che abbiamo intorno perché nessuno se lo dimentichi. Ma soprattutto scopriremo come guardare la nostra storia con la giusta distanza, come ha fatto nel suo indimenticabile Memoria di ragazza la grande scrittrice Annie Ernaux, che ha saputo raccontare parte della sua vita come se la spiasse dal buco della serratura.

→ Le prossime lezioni di scrittura creativa

Ecco le lezioni:

1. L’idea

2. La trama

3. Il protagonista

4. Il punto di vista

5. Le emozioni

6. La descrizione

Vuoi metterti alla prova durante il corso? Scrivi un racconto di 3.000 battute sul tema “Quella notte indimenticabile”. E invialo a dilatua@mondadori.it specificando nell’oggetto “Il mio racconto”. Sara Rattaro li leggerà e ne sceglierà alcuni che pubblicheremo sul giornale. E per l’autrice del più bello ci sarà una sorpresa!

Sara Rattaro, scrittrice e direttrice della collana di romanzi Femminile singolare di Morellini Editore. Il suo ultimo libro è La formula segreta (Mondadori)