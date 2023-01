Da Amber Heard a Grimes, tutte le donne di Elon Musk

J ustine Wilson, Amber Heard fino a Natasha Bassett: ecco tutte le donne che sono entrate nella vita del patron di Tesla

Si è fatto conoscere per il suo spirito imprenditoriale, tra azzardi e successi, ma anche la sua vita sentimentale è costellata di turbolente vicissitudini amorose. Ha fatto molto parlare di sé, alimentando le critiche e dividendo l'opinione pubblica. Di lui - e delle sue innumerevoli relazioni - parlano i social, i magazine e i giornali di tutto il mondo. Ecco tutte le donne di Elon Musk.

Le donne di Elon Musk: Justine Wilson, la prima moglie

Famoso per le sue bizzarrie, Elon Musk è diventato il mago dell'elettrico ed è pronto a una nuova sfida a capo di Twitter. Nella sua vita sono tante le donne che ha deciso di avere al suo fianco, ma molte delle sue relazioni non hanno avuto il lieto fine. È successo con Justine Wilson, la sua prima moglie. I due si sono conosciuti al college, quando frequentavano la Queen's University. Nel 2000 sono diventati marito e moglie. Dalla loro unione sono nati sei figli. Dopo otto anni di matrimonio, è arrivata la separazione (piuttosto controversa). Nel corso della battaglia giudiziaria tra i due ex coniugi, la Wilson ha pubblicato un saggio destinato a fare scandalo, rivelando i segreti del loro matrimonio.

Le donne che hanno fatto sognare Musk: Talulah Riley

È stato un amore travagliato quello tra Elon Musk e Talulah Riley, che ha rubato il cuore al patron di Twitter subito dopo la separazione dalla sua prima moglie. I due, infatti, si sono sposati nel 2010, ma il loro matrimonio ha avuto vita breve. Nel 2014 si sono separati, salvo poi riaccendersi la scintilla. Passa solo un anno e nel 2015 sono tornati all'altare. Poi, di nuovo, il divorzio, arrivato in tempi record (nel 2016). Nonostante gli alti e i bassi, Riley pare abbia conservato un buon ricordo del loro amore. A sua detta, il matrimonio è stata un'esperienza positiva e l'ormai ex coppia è rimasta in buoni rapporti.

L'amore per Amber Heard

Le donne che hanno fatto sognare Elon Musk non sono ancora finite. Nel 2016 inizia una love story con la chiacchieratissima Amber Heard, oggi famosa per la lunga battaglia giudiziaria intrapresa con l'ex marito, Johnny Depp. L'amore tra Musk e la celebre attrice sarebbe stato ostacolato dalla troppa distanza e, per questo motivo, dopo solo due anni è arrivata la rottura. Eppure, stando a quanto rivelato dallo stesso imprenditore, i suoi sentimenti sono sempre stati sinceri e difficili da spegnere. Musk pare fosse ancora innamorato della Heard e avrebbe lottato fino all'ultimo per evitare una rottura definitiva.





La relazione fluida con Grimes

Si era appena conclusa la love story con Amber Heard, ma in poco tempo qualcuno pare abbia preso il suo posto nella vita di Elon Musk. Si tratta di Grimes, con la quale la frequentazione è iniziata nel maggio 2018 e, nello stesso mese, c'è stata la loro prima uscita pubblica, sul red carpet. Hanno affrontato momenti difficili, allontanandosi, ma nel gennaio 2020 è arrivato l'annuncio più inaspettato: Grimes e Musk sarebbero presto diventati genitori.

Si sono lasciati di nuovo nel settembre 2021, sebbene continuassero a essere legati l'uno all'altra. Non a caso, nel 2022, hanno rivelato di aver avuto un altro bambino tramite gpa. Grimes ha definito "fluida" la loro relazione, ma ha confermato che Musk era il suo partner. Da marzo 2022, tuttavia, sembra che la loro storia d'amore sia giunta definitivamente al capolinea.

La love story nascosta con Shivon Zilis

Lontani dai riflettori, Elon Musk e Shivon Zilis hanno avuto una storia e due gemelli. Lei è un'alta dirigente della startup "Neuralink" e fino a poco tempo fa la loro relazione era sconosciuta ai più. Solo recentemente, inoltre, i due figli hanno preso il cognome del padre.

Natasha Bassett, l'ultima relazione di Musk

Quante donne sono entrate nella vita di Elon Musk? La lista è lunga e, almeno per il momento, si conclude con Natasha Bassett. La loro frequentazione andrebbe avanti da febbraio 2022, quando sono stati avvistati per la prima volta l'uno con l'altra, ma dai diretti interessati non è mai arrivata una conferma. I due, intanto, sono stati paparazzati insieme a una proiezione di "Elvis", in Francia.