Demi Moore, i capelli lunghi e il mito da sfatare

C apelli superlisci e lunghissimi: il segreto dietro la rinascita dell'attrice è una chioma che nessuno può toccare e che sfata un mito consolidato

Dopo un periodo defilato, Demi Moore sta vivendo un momento d'oro in cui appare rinata. Merito del nuovo amore? Neanche per sogno. Il suo segreto di bellezza, nonché motivo della sua ritrovata sicurezza, è la sua chioma. I suoi capelli, dalla lunghezza estrema, superlisci e lucidi non si toccano. A nessuno è permesso avvicinarsi. E l'attrice, che ha visto il suo più grande successo sul grande schermo grazie a pellicole come Ghost, Soldato Jane e Proposta indecente, dove sfoggiava tagli rasati, alla maschietto o bob cortissimi, ora non vuole saperne di "colpi di testa".

Dopo gli "anta" solo corti?

«Qualcuno dice che quando le donne invecchiano non dovrebbero più portare i capelli lunghi. E chi lo dice?», Chiede Demi Moore in un'intervista a People in occasione del lancio di una sua linea di costumi da bagno disegnata per il brand Andie, per il quale ha anche fatto da modella. «Se sono sani perché non dovremmo tenerli lunghi? Non mi sento a mio agio con regole che non sembrano avere alcun significato o giustificazione reale».

Le dive che li portano lunghi

E l'ex moglie di Bruce Willis non è certo la sola diva a pensarla in questo modo. Sono moltissime le star che non hanno alcuna intenzione di dare un taglio alla propria chioma: pensate a Andie MacDowell che sfoggia un lungo riccio sale-pepe con una disinvoltura da fare invidia. O Sarah Jessica Parker, la mitica Carrie Bradshaw di Sex and the City. E poi Sandra Bullock e Jennifer Aniston, Penelope Cruz e Jennifer Lopez. E la perfetta Kate Middleton che da tempo non spunta la chioma e sfoggia i suoi capelli sia in raccolti eleganti, semi-raccolti chic e sciolti per un mood più giovane e fresco.

Le regole da rispettare

Ma attenzione perché se è vero che i 40 sono i nuovi 30, è anche vero che la regola dei capelli corti dopo gli "anta" può essere infranta solo se si sfodera quotidianamente «una chioma sana, morbida e lucente», come spiega Demi Moore. Ciò che hanno in comune le celeb citate è infatti il perfetto stato di salute dei capelli in tipico stile sirenetta-boho-chic.