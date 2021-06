Edoardo e Sophie ad Ascot sono la nuova immagine della Corona

S ophie e Edoardo di Wessex hanno preso il posto di Harry e Meghan nel cuore dei sudditi. E anche ad Ascot

Sophie ed Edoardo di Wessex

Da sempre relegati in ultima fila nella Royal Family, dopo l'uscita di scena di Harry e Meghan, l'ultimogenito della regina Elisabetta II e dello scomparso Filippo di Edimburgo insieme alla bella moglie, hanno preso il posto dei duchi del Sussex nel cuore dei sudditi. E pure sul sito ufficiale della famiglia reale, dove hanno scavallato i nipoti risalendo la classifica di una posizione. Cosa non da poco se si pensa che il padre di Sua Maestà a tutto pensava fuorché a diventare Re. Insomma, scomodando la famosa "Parabola dei lavoratori", si potrebbe dire che, a corte, ancora una volta, «Gli ultimi saranno i primi».

Sussex vs Wessex

Ormai piazzati Oltreoceano con la loro vita multimilionaria e i molteplici business, i Sussex sono stati rimpiazzati dall'immagine certamente più "pulita", formale ed equilibrata di Edoardo e Sophie. Una coppia a cui nessuno, fino a qualche mese fa, aveva dato peso, salvo poi ricredersi e puntare tutto sul cavallo vincente chiamato Wessex. Elisabetta, impegnata nei giorni scorsi in meeting e incontri tra Scozia e Inghilterra dove si sono tenuti G7 e cene istituzionali, ha preferito infatti delegare il figlio al più ludico Ascot nonostante la sua infinita passione per la Royal Racecourse.

La nuova Monarchia

Una rivincita ampiamente anticipata dai tabloid inglesi e dagli esperti che avevano già predetto il futuro dei Conti quali punto di riferimento di una famiglia che stava un po' arrancando in quanto a stabilità tra i guai del principe Andrea e le liti a distanza tra Harry e William. Il balzo nel ranking familiare era quindi scontato, ed Edoardo e Sophie, senza lagnarsi troppo, si mostrano ovunque gentili e sorridenti, pronti a rilasciare dichiarazioni e fare battute senza mai una parola di troppo, neanche quando si tratta di parlare di Harry e Meghan. «Siamo a disposizione di Sua Maestà», hanno fatto sapere in una recente intervista al Telegraph sottolineando il dovere prima ancora che il lavoro a cui un membro della Famiglia Reale non si può sottrarre.

A noi i Wessex piacciono molto e speriamo restino nella posizione che si sono guadagnati dopo anni di supporto silenzioso a The Queen!

