Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo: chi sono gli altri

I l 2022 è stato un anno terribile per Elon Musk: dopo l'acquisizione di Twitter, l'ammontare del suo patrimonio era crollato vertiginosamente. Ma è riuscito a risollevarsi e riconquistare il titolo di uomo più ricco del pianeta. Ecco chi c'è dopo di lui nella lista dei paperoni del mondo stilata da Bloomberg

L'uomo più ricco del mondo? Elon Musk. È quanto risulta da una classifica curata da Bloomberg e rilanciata dai media statunitensi. Il patron di Tesla e di Space X si è riappropriato del titolo di persona più ricca del pianeta spodestando Bernard Arnault, amministratore delegato del gigante francese del lusso Lvmh, che sedeva al primo posto in classifica dallo scorso dicembre.

Quanto vale il patrimonio di Elon Musk

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio di Elon Musk vale, all'ultima chiusura di Wall Street, 187,1 miliardi di dollari più dei 185,3 miliardi di Arnault. Per il patron di Tesla si tratta di un sorpasso importante dopo i mesi di difficoltà seguiti all'acquisizione di Twitter e alla flessione del titolo di Tesla in Borsa. Il miliardario si era affacciato al 2023 con “soli” 137 miliardi di dollari. Infatti, aveva perso 200 miliardi nel 2022 con l'acquisizione di Twitter e a causa dei timori degli investitori sulla tenuta di Tesla a causa delle troppe distrazioni di Musk.

Perché, a fine 2022, il patrimonio di Elon Musk era a rischio

Di recente Elon Musk ha ammesso che avrà bisogno di altro tempo per stabilizzare Twitter, forse fino alla fine dell'anno. Solo allora passerà il testimone a un nuovo amministratore delegato. Nel frattempo, ha sottoposto la società a una drastica cura dimagrante, più che dimezzando il personale ed esplorando strade alternative per aumentare i ricavi. Proprio le difficoltà legate a Twitter avevano indotto, nei mesi scorsi, gli investitori a temere che Musk potesse vendere ulteriori azioni di Tesla per far fronte alle spese e ai costi di acquisizione del social network. I titoli di Tesla ne hanno risentito. Il miliardario è, però, riuscito a chiudere il quarto trimestre con un balzo dell'utile del 59% a 3,7 miliardi di dollari e ricavi in aumento del 37% a 24,3 miliardi. Così, oggi il colosso delle auto elettriche è in rialzo del 100% dal minimo intraday del 6 gennaio scorso. Il patrimonio di Musk è tornato a livelli da capogiro.

Ecco chi sono i paperoni del mondo

Ma se Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo, seguito da Bernard Arnault, chi sono tutti gli altri? C'è qualche italiano tra i paperoni del pianeta? Al terzo posto della classifica di Bloomberg c'è Jeff Bezos, il fondatore e presidente di Amazon, con un patrimonio stimato di 117 miliardi di dollari. Segue Bill Gates, con 114 miliardi. Proprio nei giorni scorsi il fondatore di Microsoft si è lanciato nella produzione della birra, acquistando il 3,76 per cento delle azioni di Heineken.

I dieci uomini più ricchi del pianeta dopo Elon Musk

Al quinto posto tra gli uomini più ricchi del mondo c'è lo statunitense Warren Edward Buffett, classe 1930, considerato il più grande investitore di sempre. Imprenditore, economista e filantropo, è soprannominato «oracolo di Omaha» per la sua abilità di previsione negli investimenti finanziari. Il suo patrimonio ammonta a circa 106 miliardi di dollari. Il fondatore di Google, Larry Page, con un patrimonio di 84 miliardi di dollari si trova “solo” all'ottavo posto, dopo Larry Ellison, cofondatore e CTO della Oracle Corporation, una delle più grandi software house del mondo, e Steve Ballmer, attuale proprietario dei Los Angeles Clippers della National Basketball Association (Nba). Al nono e al decimo posto ci sono rispettivamente l'imprenditore messicano Carlos Slim e l'imprenditore indiano Mukesh Ambani. Marz Zuckerberg, invece, è solo al diciannovesimo posto, con un patrimonio di 63 miliardi di dollari.

Anche Giovanni Ferrero tra i più ricchi

E gli italiani? Per trovarne qualcuno bisogna scorrere la lista fino al ventottesimo posto, dove troviamo Giovanni Ferrero, dal 2011 amministratore delegato di Ferrero dopo la morte del fratello Pietro. Il patrimonio ammonta a 41 miliardi di dollari.

Nella lista dei paperoni ci sono anche alcune donne

Per quanto riguarda le donne, al quindicesimo posto tra in paperoni del pianeta c'è la socialite americana Julia Koch, vedova di David Koch, con un patrimonio di 66,7 miliardi di dollari. Segue al ventesimo posto, con un patrimonio di 64,2 miliardi di dollari, Alice Walton, l'imprenditrice statunitense figlia del fondatore della catena di supermercati Wal-Mart, Sam Walton. Al 22esimo posto c'è poi Jacqueline Mars, ereditiera, investitrice e proprietaria di un terzo del gruppo americano Mars, il cui patrimonio ammonta quasi a 53 miliardi di dollari.