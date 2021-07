Federica Pellegrini, la regina del nuoto

F ederica Pellegrini, 32 anni, è una delle più grandi nuotatrici della storia. Quella di Tokyo sarà la sua quinta e ultima Olimpiade

Ha rischiato di non esserci Federica Pellegrini, 32 anni, che da tempo aveva fissato il suo ritiro agonistico al 2020. Ma il rinvio di quella che sarà la sua quinta e ultima Olimpiade, insieme alla voglia di stupire ancora, l’hanno convinta a rimanere in vasca un altro anno.

Del resto sono state anche le difficoltà a renderla una delle più grandi nuotatrici della storia e la prima e unica donna a essere salita 8 volte su un podio mondiale nella stessa disciplina: i 200 stile libero. Il messaggio è chiaro: «Davanti a nuove difficoltà occorre cercare nuove soluzioni, senza perdere la fiducia nel domani. Vale per le sfide personali così come per quelle collettive. Certo, cercare il bicchiere mezzo pieno in una pandemia come questa, che ci ha costretti tutti a ripensare il nostro posto nel mondo, non è facile. Ma è l’unico modo che abbiamo per uscirne».

Testo di Gianluca Ferraris