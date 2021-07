Grease: arriva il prequel “Rise of the Pink Ladies”

U no dei film più famosi di tutti i tempi, che ha segnato e cambiato la vita di generazioni, torna in auge: parte la produzione del prequel di Grease ordinato da Paramount. Ecco cosa sappiamo dei 10 episodi

Rizzo, Jan, Marty e Frenchy saranno le quattro protagoniste di un nuovo adattamento seriale in dieci puntate firmato Paramount+ e ambientato quattro anni prima dell'incontro estivo fra Danny Zuko, leader indiscusso della Rydell High School e l'eterea e ingenua Sandy Olsen nel mitico musical del 1978 che ha "segnato" almeno un paio di generazioni: Grease.

Paramount+ has given a formal green light to Grease: Rise of the Pink Ladies, a prequel series to the classic 1978 film, which comes from Paramount Television Studios https://t.co/DmHAkutAs8 pic.twitter.com/tdhDUU9rKd — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 16, 2021

D'altro canto era da qualche tempo che circolava voce del desiderio (inizialmente della piattaforma streaming americana Hbo Max) di riportare sugli schermi le vicende che avevano visto protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John e il loro successo planetario: ogni volta che Grease viene trasmesso in chiaro in Tv supera il 12-13% di share e sui social impazzano commenti e ricordi sulla pellicola con l'ashtag #grease che schizza tra i trend(ing) topic. Quando un paio di anni fa alla bella protagonista, in occasione di una "reunion" in Australia era stato chiesto di spiegare perché mai Grease riuscisse ad avere ancora tanto successo dopo oltre quarant'anni dal suo debutto, l’attrice aveva parlato di sentimenti immortali, di storie d'amore d'altri tempi, di ragazzi chiamati a scoprire le loro passioni e desideri e di canzoni senza data di scadenza. Come darle torto!

Insomma era inevitabile che lo tsunami di reboot, sequel e prequel a cui stiamo assistendo giorno dopo giorno arrivasse a coinvolgere anche Grease, il musical ante litteram. Così, dopo mesi di ipotesi e progetti - inizialmente era stata annunciata anche la lavorazione di "Summer Loving" incentrato sul primo incontro fra Danny e Sandy - ora è arrivata la conferma ufficiale: la serie prequel di Grease si farà e s’intitolerà Rise of the Pink Ladies.

Ed è indubbio il riferimento alla scatenata Rizzo, a Jan, Marty e alla tenera e "svampita" Frenchy, le quattro ragazze che nel film finivano (tutte) per uscire con i T(hunder)-birds, la banda di studenti con banana in testa e chiodo sulle spalle capitanati da John Travolta. La nuova serie sarà ambientata quattro anni prima del diploma e si concentrerà sulle vite delle giovani adolescenti che, grazie ai loro atteggiamenti controcorrente e al loro look fortemente connotato, porteranno un po’ di scompiglio nella scuola superiore di Rydell.

Dieci episodi da un’ora ciascuno in cui però non sentiremo le canzoni originali del film perché durante il passaggio da Hbo Max a Paramount+ la prima si è tenuta i diritti: due le opzioni dunque, o un accordo imminente oppure la scrittura di brani inediti. Riusciranno a coinvolgere gli spettatori quanto la colonna sonora degli anni Settanta? Difficile dirlo. Come altrettanto complicato, per ovvie ragioni cronologiche, il ritorno di una delle quattro "girls" storiche della pellicola originale nel "prequel". Ma ciò non ha impedito alle dirette interessate - Rizzo (Stockard Channing), Frenchy (Didi Conn), Marty (Dinah Manoff) e Jan (Jamie Donnelly) - di mostrare tutto il loro appoggio per il nuovo progetto che celebra, pur punzecchiandolo, il perbenismo e lo stile di vita tipico degli anni Cinquanta.

Dopotutto non ci sarebbe Grease senza le Pink Ladies!