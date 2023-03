Harry, ritorno a sorpresa a Londra: ecco perché

I l secondogenito di re Carlo III è volato nella capitale britannica per partecipare a un processo. Harry e altre celebrities hanno denunciato i tabloid britannici per presunte intromissioni nella privacy

Harry ha fatto un'apparizione a sorpresa all'Alta Corte di Londra. Il motivo, un'azione legale portata avanti dello stesso principe - insieme ad altre celebrità tra cui Liz Hurley ed Elton John - contro la Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday. I tabloid sono accusati di aver utilizzato le intercettazioni telefoniche in modo fraudolento, violando la privacy dei diretti interessati. Il principe, giunto in taxi davanti alla sede delle Royal Courts of Justice, ha rivolto cenni di saluto mostrandosi relativamente rilassato. Nel corso di un'udienza preliminare l'Alta Corte inizierà ad esaminare gli argomenti legali e un giudice deciderà se andare oltre con il processo.

Harry a Londra dopo mesi

È la prima volta che il duca di Sussex torna nel Regno Unito dal funerale della nonna, la regina Elisabetta II, celebrato lo scorso settembre. Harry, emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo lo strappo del 2020 dalla famiglia reale, ha pubblicato nei mesi scorsi "Spare", l'autobiografia campione di incassi che contiene rivelazioni imbarazzanti sulla Royal Family. In particolare, il libro mette a nudo il rapporto travagliato fra Harry, il padre Carlo e il fratello William.

Harry: "Inorridito dalle intrusioni"

Nei documenti consegnati alla corte il principe si è detto "inorridito" per l'intrusione sistematica compiuta dagli investigatori assoldati dal gruppo editoriale in cerca di informazioni riservate da pubblicare sui tabloid. Nei documenti presentati dal secondogenito di re Carlo III si legge anche che le presunte attività del Mail sono un "grande tradimento alle promesse fatte dai media per migliorare la loro condotta dopo la tragica e prematura morte di sua madre, la principessa Diana, nel 1997".

Le celebrities che accusano la stampa

Ad accusare l'editore del quotidiano "Daily Mail", il principe 38enne e altri volti britannici di primo piano. Innanzitutto Sir Elton John e il marito, il produttore e regista David Furnish. E poi le attrici Liz Hurley e Sadie Frost, la baronessa Doreen Lawrence e il politico liberaldemocratico Simon Hughes. Tutti affermano di essere stati vittime di "attività criminali aberranti" e "gravi violazioni della privacy" da parte di Associated Newspapers.

Gli avvocati: "Prove inconfutabili"

Lo studio legale Hamlins, che rappresenta i denuncianti, sostiene di avere a disposizione "prove inconfutabili" di azioni "criminali" commesse dal Mail

per anni con la complicità di giornalisti e dirigenti del gruppo, alcuni dei quali tuttora in attività, per raccogliere in modo illegittimo informazioni private anche su altre celebrities e persone comuni ignare.

Le accuse ad Associated Newspapers

I presunti atti illeciti, che avrebbero avuto luogo dal 1993 al 2011, includevano l'assunzione di investigatori privati ​​per posizionare segretamente "cimici" all'interno di auto e case, la registrazione di conversazioni telefoniche private, l'accesso a conti bancari con mezzi illeciti e il pagamento di funzionari di polizia per informazioni privilegiate.

La versione di ANL: "Assurde calunnie"

ANL nega ogni responsabilità e dichiara che le accuse, definite "assurde calunnie" dovrebbero essere archiviate senza processo. E liquida ogni analogia col caso Murdoch, che portò alla chiusura del tabloid "News of the

World", come "indimostrata, diffamatoria e strumentale".

Nessuna visita di Harry alla famiglia

Non ci si aspetta che Harry veda la sua famiglia. Buckingham Palace ha reso noto che il re non è a Windsor e partirà per una visita di stato in Germania mercoledì. William e Kate e i loro figli - George, Charlotte e il principe Louis - sono via per le vacanze scolastiche di Pasqua.

L'incognita del 6 maggio

Harry e Maghan sono stati invitati all'incoronazione del re il 6 maggio, che cade nel quarto compleanno del loro figlio Archie. Ma non è ancora chiaro se il duca e la duchessa del Sussex parteciperanno all'evento dopo che è stato chiesto loro di "lasciare" Frogmore Cottage, la casa che fu donata alla coppia dalla Regina.