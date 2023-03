I Maneskin non si fermano più: in arrivo il tour mondiale

P rosegue il successo senza sosta dei Maneskin, che ora si preparano al primo tour mondiale

C'è chi se li ricorda tra le vie di Roma e chi a X Factor. C'è chi li ha conosciuti a Sanremo 2021 e chi ha fatto il tifo per loro all'Eurovision Song Contest. Da lì il successo è stato inarrestabile (e continua a esserlo). Così i Maneskin sono pronti a esibirsi in un tour mondiale.

I Maneskin si preparano al tour mondiale

Travolgenti e liberi: chi li ha visti approdare alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo difficilmente avrebbe scommesso in una loro vittoria. All'apparenza troppo rock per il mondo della kermesse. Almeno prima di ascoltare il brano in gara. Ma i Maneskin hanno dimostrato di avere grande talento e grinta da vedere, ribaltando qualsiasi aspettativa e conquistando quel premio tanto ambito dai cantanti italiani. Avevano promesso di fare la storia e sono stai di parola. Hanno osato e rivoluzionato il Festival, portando sul palco dell'Ariston un connubio perfetto di adrenalina e arte. Non solo musica, ma anche teatralità e ambizione. I Maneskin hanno dimostrato che il rock non muore mai e ora sono pronti a portarlo in giro per il mondo. Dopo l'Eurovision hanno conquistato gli Usa e ora si preparano a replicare il successo nel resto del mondo.

Con il Loud Kids Tour, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono aggiudicati ben 30 date sold out e numerose esibizioni in giro per i palazzetti d'Europa. Ma non è tutto: il RUSH! World Tour è alle porte e la band romana è in trepidante attesa di esibirsi per la prima volta in Giappone, ma anche in Canada e negli Stati Uniti, arrivando persino al Madison Square Garden di New York (luogo sacro per la musica internazionale). Sbarcheranno per la prima volta in Australia, dimostrando la grandezza del loro successo. Torneranno anche in Sud America, ma prima l'Italia: il belpaese resta il punto di partenza, con numerose date da tutto esaurito.

Cominceranno il 16 luglio allo stadio Nereo Rocco di Trieste, per poi tornare nella loro amatissima Roma con due date-evento, il 20 (sold out) e il 21 luglio, allo stadio Olimpico. Poi sarà la volta di Milano: il 24 (sold out) e il 25 luglio allo stadio San Siro. Per l'occasione, si esibiranno sulla note dei loro successi, presentando al pubblico anche l'ultimo album, RUSH!, uscito il 20 gennaio scorso e già finito al primo posto in classifica in ben 15 Paesi e in top 5 in 20 nazioni, con oltre 700 milioni di stream raggiunti finora.

I traguardi del gruppo

Non solo Sanremo ed Eurofestival: sulla scia di un successo senza freno, i Maneskin hanno collezionato un tutto esaurito al Circo Massimo di Roma, in occasione dell'attesissimo concerto del 7 luglio 2022.

Indimenticabili anche le loro partecipazioni ai più famosi Festival del mondo, come Coachella, Rock in Rio e Lollapalooza. Quest'anno non mancheranno neppure ai leggendari Primavera Sound in Spagna, cominciando da Barcellona il prossimo 3 giugno e proseguendo il 10 giugno a Madrid. Il gruppo è atteso anche al Glastonbury Festival, nel Regno Unito, che si terrà dal 21 al 25 giugno a Pilton, Somerset.